Внимание, водители ⟩ Сегодня вечером на дорогах может поджидать опасность

В субботу поздно вечером температура воздуха вновь опустится до нулевой отметки или немного ниже, и влажные поверхности местами могут стать скользкими. В вечерние часы опасность гололедицы возрастет местами и на дорогах.
Об этом BNS сообщил Центр управления движением, отметив, что во второй половине дня в субботу государственные дороги были в основном сухими и температура воздуха была повсюду выше нуля.
В субботу до конца дня в Эстонии местами пройдет мокрый снег и снег. К вечеру прояснится и в ночные часы установится ясная и прохладная погода.