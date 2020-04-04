Сб, 4.04.2020
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Внимание, водители ⟩ Сегодня вечером на дорогах может поджидать опасность

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

В субботу поздно вечером температура воздуха вновь опустится до нулевой отметки или немного ниже, и влажные поверхности местами могут стать скользкими. В вечерние часы опасность гололедицы возрастет местами и на дорогах.

Об этом BNS сообщил Центр управления движением, отметив, что во второй половине дня в субботу государственные дороги были в основном сухими и температура воздуха была повсюду выше нуля.

В субботу до конца дня в Эстонии местами пройдет мокрый снег и снег. К вечеру прояснится и в ночные часы установится ясная и прохладная погода.

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