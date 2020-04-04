Сб, 4.04.2020
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  • Власти Китая объявили четвертое апреля днем траура по умершим из-за коронавируса

Власти Китая объявили четвертое апреля днем траура по умершим из-за коронавируса

Ухань, Китай.

ФОТО: NOEL CELIS/AFP

Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам кооронавируса, сообщает агентство Xinhua.

В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия, передает РБК.

С 10:00 по местному времени в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка неизвестного ранее типа коронавирусной инфекции. Впоследствии случаи заражения зафиксировали во всех регионах КНР, всех европейских странах, а также в США, Японии, Таиланде, Иране, Египте и других государствах.

По данным американского Университета Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек и свыше 50 тыс. умерли. В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщили, что в стране от вируса умерли 3322 человека. С начала вспышки инфекции в КНР зарегистрировали 81 620 случаев заражения вирусом.

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