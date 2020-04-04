Галерея ⟩ Новое распоряжение правительства в действии: клиенты Selver выстроились в очередь

В связи с подписанным вчера распоряжением руководителя чрезвычайного положения Юри Ратаса для выполнения правила 2+2 магазин должен, начиная с сегодняшнего дня, подсчитать, сколько клиентов за один раз может уместиться в торговом зале. В Selver, расположенном в торговом центре Arsenal, может одновременно находиться до 20 клиентов, таким образом собралась очередь из желающих попасть в торговый зал, пишет Postimees.
Руководящий чрезвычайным положением Юри Ратас подписал новое распоряжение, согласно которому все зоны магазина и обслуживания, доступные для людей, должны быть оснащены средствами для дезинфекции.
Чтобы соблюсти правило 2+2 магазин или обслуживающее учреждение должно подсчитать, сколько людей разом могут находиться в магазине.
Магазины, почтовые конторы, аптеки и обслуживающие фирмы должны гарантировать, что и за дверьми магазина, ожидающие своей очереди люди, соблюдают 2+2, а очереди - не слишком плотные. Чтобы соблюдать правило, в магазин желательно ходить в одиночку или же вдвоем, держась от других клиентов на расстоянии не менее двух метров.
Также для предотвращения распространения вируса введено новое правило, что в залах обслуживания должны быть установлены средства для дезинфекции рук. В противном случае клиентам заходить в магазин нельзя.
Согласно распоряжению, средство должно быть точно установлено у входа. Расположение других точек для дезинфекции владелец может решить сам. Важно оповещать клиентов о местоположении средств дезинфекции. В противном случае клиентам находится в зале нельзя.
Данные ограничения действуют до момента их снятия, их необходимость рассмотрят через две недели.