В связи с чрезвычайным положением Elron предоставил в поездах новую возможность

Компания Elron ввела возможность оплачивать проезд на пригородных электропоездах при помощи бесконтактных платежей, передает Rus.ERR.
"Возможность бесконтактных платежей появилась с пятницы, 3 апреля", - сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Elron Марийс Адамберг ERR.
Она добавила, что бесконтактными платежами можно заплатить за билет во всех электричках через платежный терминал у работников по обслуживанию клиентов. Эта возможность была создана для того, чтобы уменьшить наличные расчеты и прямые контакты.
В установленных в поездах билетных автоматах пока расплачиваться банковской карточкой нельзя, так как разработчик системы фирма Ridango еще не запустил эту функцию, отметила Адамберг.