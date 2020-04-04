Сб, 4.04.2020
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  • В связи с чрезвычайным положением Elron предоставил в поездах новую возможность

В связи с чрезвычайным положением Elron предоставил в поездах новую возможность

Поезд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Компания Elron ввела возможность оплачивать проезд на пригородных электропоездах при помощи бесконтактных платежей, передает Rus.ERR.

"Возможность бесконтактных платежей появилась с пятницы, 3 апреля", - сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Elron Марийс Адамберг ERR.

Она добавила, что бесконтактными платежами можно заплатить за билет во всех электричках через платежный терминал у работников по обслуживанию клиентов. Эта возможность была создана для того, чтобы уменьшить наличные расчеты и прямые контакты.

В установленных в поездах билетных автоматах пока расплачиваться банковской карточкой нельзя, так как разработчик системы фирма Ridango еще не запустил эту функцию, отметила Адамберг. 

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