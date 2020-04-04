Что произошло? Глава тартуской скорой помощи подал в отставку во время кризиса

Глава тартуской скорой помощи Аго Кыргвеэ представил первого апреля заявление об отставке и совет удовлетворил его. Начиная с третьего апреля, Кыргвеэ больше не руководить фондом "Тартуская скорая помощь", его обязанности временно исполняет второй член правления тартуской скорой помощи Айре Воогла, пишет Tartu Postimees.
Сегодня Кыргвеэ разослал своим подчиненным обращение, в котором желает сил в борьбе с коронакризисом. "Благодарю вас всех за работу в скорой помощи Тарту, за то, что помогли создать облик тартуской скорой помощи и в тяжелые времена, такие, как наша нынешняя вспышка коронавируса, остались верны учреждению", - говорится в его обращении.
Аго Кыргевеэ сказал Tartu Postimees, что к отставке привели разногласия с администрацией и его уходит, вероятно, поспособствует рабочему миру.
"Это эмоциональное разногласие. Поскольку люди коллективно выразили мнение, то в этой ситуации было сложно что-либо предпринять. Думаю, что люди не отдают отчета, что они в действительности там делают", - сказал Кыргвеэ сегодня вечером.
В своем обращении к сотрудникам Кыргвеэ похвалил их и поблагодарил. "Я всегда гордился врачами, работающими в скорой помощи Тарту, восхищался ловкостью медсестер и навыками вождения техников скорой помощи. Да, я вас не хвалил слишком часто, но я сделаю это сейчас, и я надеюсь, что вы продолжите в том же духе, ценя человеческую жизнь и свою профессию. Я всегда боролся за медицинской скорой помощи, я боролся с Департаментом здоровья и Больничной кассой, чтобы гарантировать, что работники скорой помощи получают ту зарплату, которую они заслуживают, даже во время нынешней вспышки коронавирус. Я всегда поддерживал проекты, которые улучшают и продвигают работу скорой помощи. Я ценил предприимчивых и независимых людей. Теперь мои почти 26 лет в скорой помощи неожиданно закончились, и многие идеи не были реализованы", - написал Кыргвеэ.
Председатель правления фонда "Тартуская скорая помощь", финансовый руководитель Клиники ТУ Марет Тарк сказала, что решение Аго Кыргвеэ стало для нее неожиданностью, и о внутренних трениях столь важного учреждение она больше не знает.
"Там произошло что-то внутреннее. Скажу, положа руку на сердце, что я ничего не знала о жалобах", - сказала Марет Тарк.