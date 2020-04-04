Коронавирус. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Быстрое распространение Covid-19 вынуждает многие страны вводить жесткий карантин. Репортажи из разных концов света звучат как новостные сводки с линии фронта. С каждым днем карта распространения коронавируса все больше покрывается растущими красными кругами.

Но несколько стран все же остаются не затронутыми глобальной пандемией. Среди них и Туркменистан, где официально не зарегистрировано ни одного случая заражения. Эта одна из самых закрытых и авторитарных стран мира, и поэтому многие скептически относятся к данным, предоставленным властями.

"Официальная статистика здравоохранения Туркменистана, как известно, ненадежна", - говорит профессор Мартин Макки из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, который исследовал здравоохранение Туркменистана.

"В течение многих лет они утверждали, что имели только два случая ВИЧ-инфекции, и эта цифра считается абсолютно неправдоподобной. За прошедшее десятилетие они утверждали, что у них нет людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Опять же, эта цифра не является правдоподобной. Мы также знаем, что в 2000-х годах они скрыли доказательства серии вспышек, включая чуму", - аргументирует свои подозрения Макки.

Многие просто боятся говорить о том, что в стране, может быть, уже есть коронавирус.

"Один знакомый в госструктуре мне сказал, чтобы я не говорил, что есть вирус или что слышал про это. Мол, у меня могут быть проблемы", - рассказал житель Ашхабада, который просил не называть его имя.

Туркменское правительство все же ведет работу по подготовке к противодействию распространения коронавируса. Совместно с агентствами ООН в Туркменистане, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения, ведутся обсуждения плана совместных действий.

План борьбы

Глава ООН в Туркменистане Елена Панова рассказала Би-би-си, что этот план подразумевает координацию действий по выявлению случаев, диагностике, коммуникации и другим важным аспектам.

На мой вопрос, доверяет ли ООН официальной статистике, утверждающей отсутствие случаев заражения в стране, Панова ответила довольно уклончиво: "Мы полагаемся на официальную информацию, так как так поступают во всех странах. Правительства предоставляют данные нам, включая ВОЗ, и эта та информация, с которой мы работаем. Тут не стоит вопрос о доверии, так устроена работа".

Елена Панова полагает, что ранние меры по ограничению пассажиропотока могли способствовать тому, что в стране до сих пор не зарегистрировано ни одного случая инфицирования.

Туркменистан действительно закрыл большинство наземных пограничных переходов более месяца назад, отменил авиасообщение с Китаем в начале февраля и начал перенаправлять все иностранные рейсы из столицы в город Туркменабад, где создана карантинная зона.

Но по словам очевидцев, не все проходили карантин. Жители столицы рассказывают, что с помощью взятки можно было избежать изоляции в палатках в Туркменабаде по прилете.

Панова утверждает, что прибывшие из-за границы, а также те, у кого есть симптомы, проходят тест на коронавирус. Однако затруднилась назвать, сколько тестов проводится в день и какое количество тестового материала имеется в стране.

"Из наших разговоров с официальными лицами, нам заявляют, что у них достаточно тестов", - говорит она.

Но насколько подготовлена система здравоохранения?

"Мы не знаем, - признается Панова. - Власти нам говорят, что в определенной степени они готовы, и мы не сомневаемся в этом, если говорить об определенной степени, так как больницы здесь хорошо оборудованы".

"Однако в случае вспышки на систему здравоохранения страны будет оказываться огромное давление, и неважно, насколько ты подготовлен, этого все равно может быть недостаточно. Поэтому мы говорим властям о необходимости обеспечения вентиляторами [аппаратами искусственной вентиляции легких - Би-би-си] и другим оборудованием".

В то время как жизнь во многих странах буквально замерла с введением карантина, власти Туркменистана пытаются поддерживать иллюзию обыденности и продолжения повседневной рутины в стране. Кафе и рестораны открыты. Люди играют свадьбы и веселятся. Никто не носит маски, и праздники не отменяют.

Создается впечатление, что правительство пытается не привлекать большого внимания к глобальной пандемии среди населения. Тут даже если и ссылаются на вспышку Covid-19, то зачастую говорят об остром респираторном заболевании, не называя его коронавирусом. Хотя само это слово не под запретом, как утверждает "Репортеры без границ", но однозначно идет осознанное замалчивание этой проблемы.

К примеру, когда в конце марта президент страны Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонную беседу со своим узбекской коллегой Шавкатом Мирзиёевым, то МИД Узбекистана сообщил, что лидеры обсудили "принимаемые в странах первоочередные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции". Внешнеполитическое ведомство Туркменистана и национальные СМИ не упомянули об этом моменте вовсе.

"Мы видели, как инфекция Covid-19 быстро распространялась из Китая во все части света, - говорит профессор Макки. - В этой глобализированной экономике, в которой мы сейчас живем, любая страна не более безопасна, чем самая слабая страна в мире. Вот почему так много беспокойства вызывают те политики, которые не принимают всерьез пандемию… поскольку, даже если другим странам удастся взять под контроль эпидемию, существует риск продолжения распространения инфекции из тех стран, которые не смогли. Похоже, что Туркменистан вполне может быть таким примером".

Но даже в Туркменистане, одной из самых закрытых стран мира, тревога от пандемии неизбежно проникает внутрь. Власти ограничили движение между городами. При въезде в Ашхабад стоят полицейские посты, где проверяют у проезжающих температуру и справку от семейного врача.

После того как президент заявил, что дым от сожжённой травы - гармалы (юзарлик по-туркменски) предотвращает ряд инфекционных заболеваний, многие начали окуривать этой травой магазины и офисы. "Куда ни зайду, везде этим пахнет теперь, и стоит она в три раз дороже, чем раньше", - говорит житель столицы.

В Туркменистане любые социальные катаклизмы подрывают основу режима. А вспышка коронавируса в "эпоху могущества и счастья" несет намного большую угрозу, чем любая оппозиция.

Эта пандемия может показать, что все месячники и акции под лозунгом "здоровья и счастья", с утренними зарядками и показательными сжиганиями сигарет, являются ширмой, скрывающей истинные проблемы населения.

Здоровье – это часть культа личности президента Гурбангулы Бердымухамедова. Государственное телевидение регулярно показывает, как он проводит тренировку в спортзале перед своими министрами или возглавляет велопробег. Основной посыл всех этих роликов - нация здорова, а значит и счастлива, благодаря президенту.