Фото читателя ⟩ Полиция проводит проверки даже на природе

Требования правительство относительно правила 2+2 вчера ужесточились и ощущается это даже на природе. По словам читателя, ездившего в Пыльвамаа на туристическую тропу Таэваскоя, полиция была наготове уже в начале подъездной дороги.
Сегодня днем на туристической тропе Таэваскоя людей практически не было благодаря полиции.
«В начале подъездной дороги стояла полиция. Если уже слишком много людей, то не пускают и отправляют обратно», - описал ситуацию читатель Elu24.
Читатель рассказал, что когда подъехал на машине к парковке туристической тропы, полицейский разрешил ехать дальше, поскольку десять автомобилей только уехали. «Но до этого напомнили держать дистанцию», - добавил он. Также там были вывески, напоминающие о правиле 2+2.
По словам читателя, людей было мало, но его удивило, что и на природе проходят проверки.