Сб, 4.04.2020
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Фото читателя ⟩ Полиция проводит проверки даже на природе

Полиция проверяют соблюдение правила 2+2 и на туристической тропе Таэваскоя.

ФОТО: Lugeja pilt

Требования правительство относительно правила 2+2 вчера ужесточились и ощущается это даже на природе. По словам читателя, ездившего в Пыльвамаа на туристическую тропу Таэваскоя, полиция была наготове уже в начале подъездной дороги.

Сегодня днем на туристической тропе Таэваскоя людей практически не было благодаря полиции.

«В начале подъездной дороги стояла полиция. Если уже слишком много людей, то не пускают и отправляют обратно», - описал ситуацию читатель Elu24.

Правило 2+2 не действует для семей.

ФОТО: Lugeja pilt

Читатель рассказал, что когда подъехал на машине к парковке туристической тропы, полицейский разрешил ехать дальше, поскольку десять автомобилей только уехали. «Но до этого напомнили держать дистанцию», - добавил он. Также там были вывески, напоминающие о правиле 2+2.

На вывеске написано «И на природе действует формула для борьбы с коронавирусом 2+2».

ФОТО: Lugeja pilt

По словам читателя, людей было мало, но его удивило, что и на природе проходят проверки.

Полиция проверяют соблюдение правила 2+2 и на туристической тропе Таэваскоя.

ФОТО: Lugeja pilt

Даже на большой площадке можно увидеть всего двух человек.

ФОТО: Lugeja pilt

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