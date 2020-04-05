В Таиланде турист из Эстонии заразился коронавирусом

Находящийся на острове Пхукет в Таиланде турист из Эстонии в субботу получил официальный результат теста, что у него обнаружен коронавирус, всего на острове зарегистрировано 109 зараженных.
Как сообщают власти Таинланда, 57-летний турист из Эстонии стал 101-м зарегистрированным зараженным коронавирусом на Пхукете, пишет Postimees со ссылкой на Bangkok Post.
В Таиланде пытаются установить все последние передвижения и контакты зараженных. Власти установили, что эстонский турист посетил на Пхукете увеселительные заведения на Сой Бангла и в районе Патонг.
Коронавирус подтвержден и у 24-летнего туриста из Франции. По данным властей Таиланда, француз контактировал и с зараженным туристом из Эстонии.
Всего, по состоянию на субботу, в Таиланде диагностировано 2067 случаев заражения коронавирусом. Пхукет после Бангкока и Нонтхабури находится на третьем месте по число зараженных. По состоянию на субботу, на Пхукете подтверждено 109 случаев заражения.
Сейчас на Пхукете находится большое количество эстонцев. В среду на находящийся на Пхукете эстонец рассказала передаче «Reporter» на канале Kanal2, что на острове организовывают мероприятие для эстонцев, но он не уверен, что туда пойдет.
Официальная информация о Таиланде
По данным Госканцелярии, сейчас из Таиланда можно уехать без справки о состоянии здоровья. У всех, кто приезжает в Таиланд, в том числе и у транзитных пассажиров, могут спросить не более 72 часов назад выданную медсправка, которая подтверждает, что пассажир здоров, она не должна содержать тест на COVID-19. Название справки «Fit to fly medical certificate», она должна быть подписана врачом и быть на английском языке или на госязыке страны, где была выдана. Если ближайшая страна этого документа не выдает, следует пассажиру искать иной способ транзита.
По данным МИДа, из Таиланда в Европу можно было улететь 2 и 3 апреля. На самолете можно было попасть в Германию.