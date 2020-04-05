Видео ⟩ Нарушение ограничений: в Москве полиция задержала мужчину, который выгуливал собаку

Baza сообщает, что мужчина выгуливал собаку в парке, который сейчас закрыт и оцеплен, поэтому полицейские попросили его уйти. Тот якобы отказался и начал пререкаться с патрульными, пишет телеграм-канал.

Автор видео Снежана Майская рассказала "МБХ медиа", что полиция каждый день дежурит на Патриарших прудах. "Когда женщина за мужчину вступалась, я услышала, что они говорят, что сделали ему предупреждение. Но почему именно задерживают - непонятно", - сказала она. Напомним, согласно введенному в Москве режиму самоизоляции выгуливать домашних животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома.

По информации Telegram-канала "Правозащита Открытки", задержанного зовут Иисус Воробьев. Отмечается, что сначала его доставили в Пресненское ОВД, а затем якобы для выяснения личности возили в ОВД "Хамовники".

Сам задержанный рассказал "ОВД-Инфо", что полицейские отказываются уточнять, по какой статье они составляют протокол. При задержании они сослались на то, что территория Патриарших прудов закрыта для посещения. При этом, по словам Воробьева, там были и другие прохожие, но они не привлекли внимания полиции.

Супруга мужчины сообщила с его слов "Подъёму", что его могут оставить в отделе полиции на сутки. "Наверное, это нашла коса на камень. Он все это время пытается узнать, за что его задержали, а полицейские думают, какое административное наказание ему назначить", - рассказала она.

Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!



Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH — Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020

Полицейский издалека все же пытался подозвать собаку, но она испугалась и убежала



Видео: Снежана Майская https://t.co/PXgCp9MCjI pic.twitter.com/qnANpGHhQX — Медиазона (@mediazzzona) April 4, 2020

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в субботу о девяти нарушителях режима самоизоляции, которых принудительно перевели на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму. Это пациенты с коронавирусом и контактировавшие с заболевшими. Нарушителям также будет выписан штраф.

Ракова отметила, что абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Лечение на дому, напомним, разрешено пациентам в возрасте до 65 лет, если заболевание протекает в легкой форме: температура не превышает 38,5 градусов, нет одышки и проблем с дыханием, хронических заболеваний.

Пациент на домашней самоизоляции письменно обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если он не будет соблюдать правила карантина, его принудительно госпитализируют, и продолжить лечение на дому он уже не сможет. Такие же правила распространяются на проживающих с заболевшим.