Наплевали на запрет и закон ⟩ Компания молодых людей организовала шумную вечеринку. Не обошлось и без наркотиков

Tartu Postimees побеседовал с пожелавшим сохранить анонимность человеком, который случайно оказался ночью на месте вечеринки и заметил, что в доме отдыха находится много людей. Поскольку он не был внутри здания, он не смог сказать, сколько точно людей там было, но он предполагает, что их было минимум несколько десятков. То, что там не обходится без употребления наркотиков, было ясно и без попадания в здание, поскольку находившиеся во дворе люди вели себя необычно и тема наркотиков затрагивалась в их разговоре.

После трех часов ночи сообщение о вечеринке поступило и в полицию. Когда патрульные полицейские из Тарту, проехав 45 километров, прибыли на место, они обнаружили 12 совершеннолетних молодых людей. Неизвестно, мог ли кто-то, увидев полицейских, сбежать. У четырех участников вечеринки были обнаружены признаки употребления наркотиков и они были отправлены на экспертизу. Остальным было дано распоряжение отправляться домой.

Полиция начала производство, которое предусматривает как употребление запрещенных веществ, так и нарушение запрета на сбор людей.

Организация или проведение таких мероприятий является очень безответственным по отношению к тем, кто делает все возможное, чтобы мы вернулись к нормальной жизни.

Глава патрульной службы Тартуского отделения полиции Каяр Пент напомним, что полиция сейчас каждый день занимается спасением жизней, объясняя людям связанные с чрезвычайным положением ограничения на передвижения и собрания, чтобы мы вместе смогли победить коронавирус. «Организация или проведение таких мероприятий является очень безответственным по отношению к тем, кто делает все возможное, чтобы мы вернулись к нормальной жизни», - прокомментировал он.

Представитель владельца дома отдыха Трепимяэ Маргус Хийе сообщил, что он узнал о проходящем празднике только около восьми утра, когда ему позвонили из полиции и попросили запереть дом. «Мы дали дом в аренду двум людям. Договор подписал 21-летний молодой человек. То, что туда позовут еще людей, мы не знали, поскольку мы никогда не спрашиваем о планах людей. Мы видели двух человек, которые не вели себя как-то непозволительно», - сказал он.

Хийе отметил, что за соблюдение законов и требований чрезвычайного положения отвечает каждый человек сам и посторонние люди не могут за это нести какую-то ответственность. «Вечеринку можно организовать где угодно, собраться можно и в квартире. Люди очень разные: кто понимает все серьезность, а кто нет».