Необычный инцидент в магазине: люди решили использовать дезинфицирующее средство не по назначению

«Жизнь при чрезвычайном положении совсем другая: раньше мы были довольны, когда дети играли на детских площадках, сейчас ситуация иная», - пишет Валгаское отделение констеблей в Facebook.

Так, стражи правопорядка волости Валга в субботу по-прежнему получали сообщения, что дети находятся на игровых площадках или собираются в компании в общественных местах. «Еще раз напоминаем родителям: пожалуйста, перетерпим эту ситуацию. Сильный ветер наделал проблем и некоторые ограничительные ленты пропали: их заменят, на данный момент, к сожалению, ни одна площадка не открыта», - подчеркивают стражи правопорядка.

Субботний обход магазинов показал, что как магазины, так и покупатели ведут себя хорошо: используют маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Но из одного магазина в Валгамаа полицейские получили странный вызов: одна компания мужчин начала пить средство для дезинфекции рук. Полиция отмечает, что этого, безусловно, нельзя делать, поскольку это чрезвычайно опасно.