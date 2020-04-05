Вс, 5.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Необычный инцидент в магазине: люди решили использовать дезинфицирующее средство не по назначению
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Необычный инцидент в магазине: люди решили использовать дезинфицирующее средство не по назначению

Дезинфицирующее средство надо использовать по назначению.

ФОТО: Sille Annuk/Tartu Postimees

С пятницы в Эстонии начали действовать еще более строгие требования для магазинов. За их выполнением следит и полиция. Также соблюдение ограничений проверяют и на детских площадках, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Жизнь при чрезвычайном положении совсем другая: раньше мы были довольны, когда дети играли на детских площадках, сейчас ситуация иная», - пишет Валгаское отделение констеблей в Facebook.

Так, стражи правопорядка волости Валга в субботу по-прежнему получали сообщения, что дети находятся на игровых площадках или собираются в компании в общественных местах. «Еще раз напоминаем родителям: пожалуйста, перетерпим эту ситуацию. Сильный ветер наделал проблем и некоторые ограничительные ленты пропали: их заменят, на данный момент, к сожалению, ни одна площадка не открыта», - подчеркивают стражи правопорядка.

Субботний обход магазинов показал, что как магазины, так и покупатели ведут себя хорошо: используют маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Но из одного магазина в Валгамаа полицейские получили странный вызов: одна компания мужчин начала пить средство для дезинфекции рук. Полиция отмечает, что этого, безусловно, нельзя делать, поскольку это чрезвычайно опасно.

«Желаем всем здравого ума и терпения, тогда лучшие времена не за горами», - обратились валгаские полицейские с согражданам.

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