Вс, 5.04.2020
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В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный пожар
Повышенный радиационный фон осложняет тушение

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото иллюстративное.

ФОТО: -/AFP

В Киевской области горят 20 гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон на отдельных участках, пишет DW.

На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения, в субботу, 4 апреля начался масштабный лесной пожар. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в огне находятся около 20 гектаров леса вблизи села Владимировка Котовского лесничества в Киевской области.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8. При этом тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках, однако угрозы населенным пунктам нет, указано в сообщении.

Авария на Чернобыльской АЭС

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС случился 26 апреля 1986 года. Поскольку при этом в воздух попало большое количество радиоактивных веществ, власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих городов и деревень. 

Общая площадь зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и зоны безусловного (обязательного) отселения составляет почти 2600 квадратных километров. Лесные пожары случаются в этой местности уже не в первый раз.

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