Вс, 5.04.2020
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Председатель ЕК об эпидемии: Европе нужен план Маршалла

Урсула фон дер Ляйен.

ФОТО: FRANCOIS LENOIR/AFP

Необходимо вложить миллиарды евро в бюджет Евросоюза, чтобы предотвратить катастрофу в будущем, передает DW слова председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь твердо стоять на ногах, а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.

План Маршалла, предполагавший помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.

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