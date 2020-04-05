Председатель ЕК об эпидемии: Европе нужен план Маршалла

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь твердо стоять на ногах, а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.