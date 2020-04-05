Вс, 5.04.2020
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Это должно было случиться: новорожденных близнецов назвали Короной и Ковидом

Младенцы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

27 марта в Индии на свет появились близнецы - мальчик и девочка. Они родились во время пандемии Covid-19, поэтому родители назвали их Ковидом и Короной, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Sky News.

"Роды и все пережитые ограничения были очень тяжелыми, поэтому мой муж и я хотели сделать этот день незабываемым", - рассказала Press Trust of India 27-летняя мать близнецов.

Она сказала, что коронавирус опасен для жизни, но вспышка Covid-19 вынудила людей обратиться к гигиене и воспитать другие хорошие привычки.

"Когда персонал больницы в шутку начал звать младенцев Короной и Ковидом, мы так и решили назвать их", - добавила она.

Молодые родители пояснили, что имена детей будут напоминать им о трудностях, с которыми они столкнулись во время пандемии.

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