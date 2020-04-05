Сценарии развития коронавируса: какие меры приняли соседи Эстонии и как это повлияло на их экономику?

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, практически все европейские страны ввели ограничения, которые замедляют распространение болезни, но оставляют многие предприятия и людей без дохода, пишет Postimees. Как наши соседи справляются с ситуацией и какое будущее прогнозируется для их экономик?
Литва отреагировала жестко как на эпидемию, так и на экономический ущерб
Хотя экономические связи Эстонии с Литвой не очень тесны, Литва заслуживает внимания за решительные меры, которые она приняла как против вируса, так и для компенсации экономического ущерба, вызванного ограничением его распространения.
Уже 14 марта правительство Литвы решило закрыть не только все учебные заведения, но и практически весь сектор торговли и обслуживания, кроме продуктовых магазинов и аптек. Трудно сказать, насколько большую роль сыграла быстрая реакция, но по состоянию на 3 апреля в Литве было инфицировано менее 700 человек и 9 умерли от Covid-19. С учетом населения это в несколько раз меньше, чем в Эстонии. Столь же энергичные усилия были предприняты для спасения экономики.
В то время как в Эстонии Рийгикогу только начал обсуждать дополнительный бюджет, в Литве антикризисный пакет был утвержден несколько дней назад. Общий объем пакета составляет 2,5 миллиарда евро, или 5 процентов ВВП страны. Как и в Эстонии, главная цель правительства Литвы - сохранить компании и людей до конца ограничений. Будет компенсировано до 60 процентов расходов на заработную плату безработных, а объем программы достигнет 500 миллионов евро. На дополнительные 500 миллионов евро компаниям будут предоставлены кредитные гарантии.
В качестве нового закона для банков введена обязанность предлагать трехмесячный отпуск по выплате ипотечного кредита людям, находящимся в затруднительном положении. Последней мерой, объявленной на прошлой неделе, было создание 100-миллионного государственного инвестиционного фонда, который будет кредитовать напрямую или приобретать активы в крупных литовских компаниях. Тем не менее, Центробанк Литвы выпустил угрожающее предупреждение о том, что литовская экономикав худшем случае может упасть в этом году более чем на 20 процентов. Оценка SEB все еще «оптимистична» - на уровне минус шести процентов.
Медленное распространение вируса позволило Латвии действовать более мягко
По сравнению с Литвой, реакция Латвии на коронный кризис была относительно мягкой, как с точки зрения ограничений, так и с точки зрения экономических мер. С другой стороны, латыши также были на удивление невосприимчивы к самой болезни. Первая смерть о коронавируса была зарегистрирована только 3 апреля, а число инфицированных по-прежнему составляет менее 500.
Чтобы ограничить распространение вируса, латыши перевели свои учебные заведения на дистанционное обучение и запретили различные тренинги, кружки и мероприятия с участием более 20 человек. С другой стороны, все магазины и службы остаются открытыми, хотя страх людей перед инфекцией, безусловно, снизил их посещаемость.
Решением с наибольшим экономическим эффектом стало закрытие государственных границ, хотя орды туристов и так вряд ли хлынули бы в Латвию. Латвия выплачивает субсидии на заработную плату только в тех секторах, которые непосредственно затронуты вспышкой коронавируса. Максимальная поддержка составляет 70 процентов от зарплаты до 700 евро. Кроме того, предлагаются различные кредитные гарантии и возможность отсрочки налоговых обязательств. Последние прогнозы по ВВП предсказывают падение Латвии в этом году на 6-7 процентов.
Финляндия была вынуждена ввести более жесткие ограничения
Финляндия, которая начала с относительно мягких мер, двигалась ко все более жестким ограничениям из-за растущей эпидемии. Новая чрезвычайная ситуация означает, что все школы и развлекательные заведения, включая рестораны и бары, закрыты. Ограничения на свободное передвижение людей также становятся все более серьезными.
Последними нововведениями стали приостановка пассажирских перевозок из Эстонии, ужесточение пограничных переходов со Швецией и создание внутренней границы между регионом Уусимаа и остальной частью страны, которую можно пересечь только в очень оправданных случаях. Общий объем пакета экономической помощи Финляндии составляет 15 миллиардов евро. Большая часть пакета состоит из выдачи кредитных гарантий, которые государственное агентство Finnvera обещает предоставить компаниям на сумму до 12 миллиардов, гарантируя 80% кредита.
Государство также распределяет несколько сотен миллионов бизнес-грантов, но на данный момент пакет мер довольно невелик. Например, в отличие от многих стран, специальная поддержка для сохранения рабочих мест не была введена, но законодательство об увольнениях и принудительном отпуске было смягчено, и число людей, имеющих право на пособия по безработице, было расширено.
Тем не менее, прогнозы рецессии были довольно скромными. Например, прогноз центрального банка, опубликованный две недели назад, предсказывает падение ВВП всего на 1,5-4 процента. Хорошо, если все окажется так просто.
Швеция надеется легко отделаться
Швеция привлекла к себе всемирное внимание за свой значительно более мягкий подход к ограничению распространения коронавируса. По сути, единственным запретом были собрания более 50 человек. Новые «более жесткие» меры, объявленные на этой неделе, также означают, что людей попросят держаться на достаточном расстоянии друг от друга.
Напротив, в плане экономических мер реакция была довольно мощный. Общий пакет мер составляет около 300 миллиардов шведских крон или около 6 процентов ВВП. Реальный финансовый вклад гораздо скромнее - порядка 15-20 миллиардов. В настоящее время экономические прогнозы Швеции являются более многообещающими, чем в других странах. Различные аналитические агентства прогнозируют рецессию на 3-4 процента в этом году. Стоит держать кулаки за одного из главных торговых партнеров Эстонии.