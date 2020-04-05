Сценарии развития коронавируса: какие меры приняли соседи Эстонии и как это повлияло на их экономику?

Литва отреагировала жестко как на эпидемию, так и на экономический ущерб

Хотя экономические связи Эстонии с Литвой не очень тесны, Литва заслуживает внимания за решительные меры, которые она приняла как против вируса, так и для компенсации экономического ущерба, вызванного ограничением его распространения.

Уже 14 марта правительство Литвы решило закрыть не только все учебные заведения, но и практически весь сектор торговли и обслуживания, кроме продуктовых магазинов и аптек. Трудно сказать, насколько большую роль сыграла быстрая реакция, но по состоянию на 3 апреля в Литве было инфицировано менее 700 человек и 9 умерли от Covid-19. С учетом населения это в несколько раз меньше, чем в Эстонии. Столь же энергичные усилия были предприняты для спасения экономики.

В то время как в Эстонии Рийгикогу только начал обсуждать дополнительный бюджет, в Литве антикризисный пакет был утвержден несколько дней назад. Общий объем пакета составляет 2,5 миллиарда евро, или 5 процентов ВВП страны. Как и в Эстонии, главная цель правительства Литвы - сохранить компании и людей до конца ограничений. Будет компенсировано до 60 процентов расходов на заработную плату безработных, а объем программы достигнет 500 миллионов евро. На дополнительные 500 миллионов евро компаниям будут предоставлены кредитные гарантии.

В качестве нового закона для банков введена обязанность предлагать трехмесячный отпуск по выплате ипотечного кредита людям, находящимся в затруднительном положении. Последней мерой, объявленной на прошлой неделе, было создание 100-миллионного государственного инвестиционного фонда, который будет кредитовать напрямую или приобретать активы в крупных литовских компаниях. Тем не менее, Центробанк Литвы выпустил угрожающее предупреждение о том, что литовская экономикав худшем случае может упасть в этом году более чем на 20 процентов. Оценка SEB все еще «оптимистична» - на уровне минус шести процентов.

Медленное распространение вируса позволило Латвии действовать более мягко

По сравнению с Литвой, реакция Латвии на коронный кризис была относительно мягкой, как с точки зрения ограничений, так и с точки зрения экономических мер. С другой стороны, латыши также были на удивление невосприимчивы к самой болезни. Первая смерть о коронавируса была зарегистрирована только 3 апреля, а число инфицированных по-прежнему составляет менее 500.

Чтобы ограничить распространение вируса, латыши перевели свои учебные заведения на дистанционное обучение и запретили различные тренинги, кружки и мероприятия с участием более 20 человек. С другой стороны, все магазины и службы остаются открытыми, хотя страх людей перед инфекцией, безусловно, снизил их посещаемость.