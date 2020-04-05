Профсоюз химиков: нынешний кризис гораздо серьезнее предыдущих

Председатель профсоюза Юлия Леонтьева направила премьер-министру Юри Ратасу, министру социальных дел Танелю Кийку, министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу и главе Кассы по безработице Меэлису Паавелу обращение, в котором напоминает о крупных сокращениях 2016 года, вызванных низкими ценами на нефть. «Сегодня мы находимся в ситуации, когда, помимо низких цен на нефть, существует также ущерб, нанесенный COVID-19», - отметила она.

Принятая правительством мера компенсации заработной платы рассчитана всего на три месяца, то есть до конца мая. Профсоюз считает, что сроки действия вспомогательных мер, предназначенных для помощи компаниям, слишком коротки.

"На данный момент эта помощь в значительной степени необходима тем компаниям, которые вынуждены были закрыть свой бизнес из-за распоряжений правительства. До крупных предприятий времена, когда они больше не смогут справляться самостоятельно, придут позже и будут иметь последствия во много раз хуже, чем для тех компаний, в которых работают несколько человек", - отметила председатель профсоюза.

"Поэтому мы просим вас очень уже сегодня очень серьезно взвесить вопрос о продлении срока действия пособия по безработице до 1 сентября. Профсоюз химиков считает необходимым отметить, что Viru Keemia Grupp является не только крупнейшим работодателем на уровне города Кохтла-Ярве, но и практически во всем Ида-Вирумаа", - говорит Леонтьева.

Если из-за чрезвычайной ситуации правительство не разработает необходимые меры на раннем этапе, по оценке просфоюза, может случиться так, что компания больше не сможет обеспечить работой большое количество жителей, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям, которые не ограничиваются одним уездом.