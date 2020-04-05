Сыэрд: пока в частном секторе урезают зарплаты, министерства находят деньги на премии

В условиях всеобщего кризиса, когда в Эстонии идут массовые сокращения в частном секторе и повсюду урезают зарплаты, министерства по-прежнему выплачивают своим сотрудникам премиальные, с негодованием пишет член финансовой комиссии Рийгикогу, бывший министр финансов Айвар Сыэрд.
"Как верно заметил в своей критике евродепутат Яак Мадисон, в министерствах продолжают премировать работников и разбрасываться деньгами", - пишет в социальных сетях Сыэрд, слова которого приводит BNS.
Слова Мадисона, на которые он ссылается, провзучали в пятницу, когда евродепутат прокомментировал премию, выписанную генеральному директору департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру. "Ничего личного, вот только если нас настиг экономический кризис, то премии выписывать не стоит. Если выписывать премии, то только по окончании кризиса, когда внутренняя безопасность укрепится и установится", - написал в социальных сетях Мадисон.
По мнению Сыэрда, госбюджет непрозрачен. "При принятии предыдущего госбюджета 2019 года говорилось, что на повышение зарплаты выделено 2,5 процента дополнительных средств. Теперь известно, что в 2019 году расходы на зарплаты на самом деле в общественном секторе выросли на 10%", - считает экс-министр финансов.
"Объем дополнительного бюджета составляет более 2,5 млрд евро, однако в пояснительной записке к нему только в одном месте упоминаются урезания. Это строка Министерства образования, в которой упоминается урезание на 6 млн евро. В финансовой комиссии я на всякий случай спросил, что именно предполагает урезание в этой графе. Ответ был — в пояснительную записку закралась опечатка!".