Льготы, компенсации, кредиты: на какую помощь сейчас можно рассчитывать в Эстонии?

Коммуникационное бюро Госканцелярии составило ответы на самые популярные вопросы, касающиеся экономики, предпринимательской деятельности, кредитных каникул и т.д.
В каких секторах сегодня наибольшие сложности?
Сегодня мы знаем, что самое критическое положение в туристическом секторе (турфирмы, размещение, общественное питание, конференции, семинары, мероприятия). Все сложнее становится ситуация в транспорте, с некоторой задержкой проблемы наступают в промышленности и обслуживании. По сути сложившаяся ситуация затрагивает весь сектор предпринимательства. Главные проблемы предприятий:
- проблемы ликвидности (кредитные обязательства, расчетный кредит);
- остающиеся дома работники (в т.ч. кто платит), особенно при невозможности удаленной работы;
- принудительный отпуск (или сокращение, или частичная занятость);
- в проектах, осуществляемых при поддержке, негибкие решения (проблемы могут проявиться позднее, правила ЕС);
- негативное влияние на спрос уже широко ощущается.
Во что обойдется выход из депрессии?
О суммах говорить рано. В дополнение к бюджету и пособиям Европейского Союза правительство может взять кредит, чтобы крепче противостоять депрессии. Возможно, следует исходить из принципа — занимать следует в трудные времена. Учитывая сложные обстоятельства, мы не табуируем и больший чем прежде дефицит государственного бюджета. Для существенных инвестиций следовало бы провести либерализацию и бюджетных правил ЕС, особенно для подобных Эстонии государств, до сих пор очень хорошо соблюдавших бюджетную дисциплину.
Что планируют предпринять банки и как они помогают попавшим в беду предприятиям?
Банки подтвердили желание помочь своим клиентам справиться со сложной ситуацией. 25 марта Банк Эстонии принял решение разрешить коммерческим банкам снизить существующий буфер системного риска с 1% до 0%. Таким образом, для банков освободится 110 миллионов евро, которые они смогут использовать, чтобы покрыть возможный кредитный ущерб и выдать новые кредиты. Решение, предположительно, вступит в силу с 1 мая.
Как государство решит ситуацию, в которой у предприятия нет возможности платить зарплату работникам?
Совет Кассы по безработице пришел 18 марта к соглашению, что для предотвращения сокращений на предприятиях испытывающих трудности, Касса по безработице будет в течение двух месяцев компенсировать 70 процентов от заработной платы.
Согласно плану, компенсацию получат предприятия, чей оборот и доход резко снизились, и у которых нет работы для работников, в период с марта по май в течение двух месяцев, в размере 70 процентов от брутто-дохода работников. Предприятия должны сами также участвовать в выплате компенсации. Для получения компенсации предприниматель должен соответствовать трем условиям:
- оборот предприятия снизился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года;
- предприятие не может дать работу по крайней мере 30 процентам работников;
- зарплата работников снизилась по крайней мере на 30 процентов.
Ходатайства может подавать работодатель, но важно отметить, что в марте ходатайства еще приниматься не будут. Однако компенсацию можно будет получить в том числе и за март.
Данная мера начнет действовать задним числом с 1 марта до 31 мая, о компенсации можно будет ходатайствовать только в размере зарплаты работника до двух месяцев в выбранный период в течение трех месяцев. Поэтому данная мера распространяется и на тех работников, которые уже с 1 марта получили уведомления о сокращении.
Говорят, что государство планирует поддерживать предприятия с помощью пакетов краткосрочной и долгосрочной помощи? Что эти пакеты помощи из себя представляют?
В четверг, 19 марта, правительство утвердило пакет краткосрочных мер. Государственные средства будут направлены на поддержку предприятий через KredEx и Фонд поддержки сельской жизни. Пакет включает в себя и пособие рынка труда Кассы по безработице, больничные, налоговые льготы, и позволяет сделать рассрочку налоговой задолженности на 18 месяцев. Также этот пакет содержит временное приостановление выплат во II пенсионную ступень, и частичную компенсацию расходов за отмену мероприятий.
Содержание пакета мер:
- Дополнительные пособия через KredEx. Подробнее об услугах по ссылке: https://kredex.ee/et/koroona
- Услуга рынка труда, предлагаемая Кассой по безработице, для поддержания снижения заработной платы. На общую сумму 250 млн евро и на следующих условиях:
- пособие получит каждый работодатель, соответствующий заявленным условиям, пособие можно будет использовать за два месяца в период с марта по май 2020 года;
- пособие будет выплачиваться каждому работнику, нуждающемуся в пособии, в размере до 1000 евро брутто за один месяц;
- пособие платится, как правило, из расчета 70% от брутто-зарплаты работника за предыдущие 12 месяцев, к этому добавляется выплачиваемая работодателем зарплата в размере не менее 150 евро брутто. Касса по безработице и работодатель будут платить с заработной платы и пособия все налоги на рабочую силу.
- С марта по май государство будет компенсировать работнику три первых дня больничного за все больничные листы.
- Сельские предприятия могут обратиться в Фонд поддержки сельской жизни за поручительством (до 50 миллионов евро), оборотным кредитом (до 100 миллионов евро) или за получением земельного капитала (до 50 миллионов евро).
- Для индивидуальных предпринимателей будет введена мера помощи авансового социального налога.
- Взносы во II ступень пенсионного фонда временно приостановят.
- Государство компенсирует расходы в размере до 3 миллионов евро за культурные и спортивные мероприятия, которые должны были состояться в марте-апреле и их пришлось отменить из-за распространения COVID-19.
Долгосрочной целью пакета помощи будет скорейшее восстановление от сегодняшнего рыночного шока. Его планируется претворить в жизнь тогда, когда краткосрочный пакет станет доступен предпринимателям.
Эстония ввела пограничный контроль. Как это влияет на торговлю?
При пересечении государственной границы следует учитывать длинные очереди. В государство могут въезжать или проезжать ее осуществляющий международные перевозки транспорт и люди, оказывающие жизненно важные услуги, например, работники здравоохранения, при условии, что у них нет симптомов заболевания.
Эстонское государство в качестве транзитного коридора могут пересекать и иностранцы, чтобы попасть в родную страну, - в случае, если у них нет симптомов вируса. К ним не применяется 14-дневная изоляция при условии, что через Эстонию они с этой целью проследуют незамедлительно.
Какие ограничения введены для торговых центров, мест питания, баров, увеселительных заведений?
С 27 марта, по распоряжению руководителя чрезвычайного положения, закрываются торговые центры, открытыми останутся продуктовые магазины, аптеки, торговые места телекоммуникационных компаний, банковские конторы, посылочные автоматы и магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование на основании карточки на вспомогательное средство или карточки на медицинское оборудование.
В других магазинах следует соблюдать принцип, что ходить можно по одному или вдвоем, и соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. При входе и на выходе нужно обеспечить наличие дезинфицирующих средств. Магазины должны обеспечить выполнение перечисленных правил. Места общепита, бары и другие развлекательные заведения должны быть закрыты с 22 часов вечера, за искл. продажи еды на вынос и доставки еды.
Также закрыты развлекательные/увеселительные места (например, кегли, бильярд, кальянные кафе, боулинг, клубы для взрослых).
Планируется ли закрыть заведения по оказанию услуг, такие как парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты?
Если парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты расположены в торговых центрах, они должны быть закрыты. Салоны, расположенные за пределами торговых центров и отдельно от других заведений, в настоящее время могут продолжать работу при условии, что в них соблюдаются все условия гигиены, необходимые для защиты персонала и клиентов.
Как государство поддержит с оплатой налогов предпринимателей, которые столкнулись с трудностями?
Для смягчения финансового состояния предпринимателей, Налогово-Таможенный департамент приостановил на период действия чрезвычайного положения учет процентов с задолженностей по налогам, освобождение от выплаты процентов начало действовать задним числом с 1 марта до 1 мая.
С 1 мая ставка процента уменьшится бессрочно с существующей до этого 0,6 процента до 0,03 процента. Также в дальнейшем будет снижена ставка процентов в случае рассрочки по налоговой задолженности до 100%. На данный момент максимально возможно снизить процент по рассрочке на 50%.
Государство заплатит физическому лицу-предпринимателю (FIE) авансовые выплаты социального налога за первый квартал, для того чтобы помочь справиться с трудностями в кризисное время. Государство переведет FIE авансовые платежи социального налога за первый квартал на счета предоплаты налогов, которые имеются у Налогово-Таможенного департамента. Если FIE уже оплатил авансовые платежи, то потом он сможет использовать эти деньги для покрытия все равно какой налоговой обязанность, хоть сейчас, хоть в будущем, и может попросить перевести эту сумму на свой банковский счет.
Рассмотрение задолженностей в Налогово-Таможенном департаменте будет проходить как можно на более гибких условиях. Рекомендуем предприятиям, в случае возникновения проблема, сделать через среду обслуживания Налогово-Таможенного департамента рассрочку долга по налогам или каким-либо другим способом сообщить своему консультанту по налогам о возникших трудностях.
Что делать, если предприятие испытывает трудности с выплатой налогов?
Сначала нужно знать, что в период действия чрезвычайного положения (с 1 марта по 1 мая 2020 года) Налогово-Таможенный департамент (MTA) не будет учитывать проценты по долгам по налогам.
Если обязанность по налогам можно покрыть в течение месяца, то не нужно обращаться к Налогово-Таможенному департаменту и оформлять рассрочку по возврату долга. Налогово-Таможенный департамент не будет в период чрезвычайного положения в обычном порядке истребовать долги (напр., не будет сразу арестовывать банковские счета). Если предприятие хочет участвовать в госзаказе, ходатайствовать о пособиях или разрешениях от государства или местного самоуправления, то обязательно нужно сделать рассрочку по оплате долга. Также тогда, если трудности растянутся на длительный срок.
Все декларации нужно все же корректно и вовремя подавать, для того чтобы государство могло оценить настоящее положение предприятий и принять правильные решения по оказанию помощи предприятиям.
Может ли предприятие просто не заплатить налоги?
Не может. Приостановление учета процентов с долгов по налогам не означает, что предприятия вообще освобождены от налогов. Мы понимаем, что сейчас трудное время для всех. Но для обеспечения существования государства важно, чтобы все, кто может, все-таки платили бы налоги. В данной ситуации это важнее, чем когда-либо ранее.
Как должен действовать FIE?
Государство выплатит физическому лицу-предпринимателю (FIE) авансовые выплаты социального налога за первый квартал, для того чтобы помочь справиться с трудностями в кризисное время.
Государство переведет FIE авансовые платежи социального налога за первый квартал на счета предоплаты налогов, которые имеются у Налогово-Таможенного департамента. Если FIE уже оплатил авансовые платежи, то потом он сможет использовать эти деньги для покрытия все равно какой налоговой обязанность, хоть сейчас, хоть в будущем, и может попросить перевести эту сумму на свой банковский счет.
Как FIE, так и другим налогоплательщикам, в течение двух месяцев, т.е. с 1 марта по 1 мая, не будут рассчитываться и назначаться проценты по задолженностям по налогам, и их не нужно будет также платить позднее.
Попав в трудности по оплате налогов, FIE также должны корректно подавать декларации о налогах, иначе у государство не будет адекватной оценки о положении предпринимателей.
При возникновении долга по налогам, Налогово-Таможенный департамент рекомендует сделать рассрочку. Упрощенная возможность сделать рассрочку находится на портале самообслуживания Налогово-Таможенного департамента. Рассрочку по налогам Налогово-Таможенный департамент может и в случае, если срок оплаты налогов еще не наступил, но декларация уже подана.
Учет процентов с долгов по налогам приостановлен с 1 марта по 1 мая. Но это не означает, что налоги не нужно платить, если это возможно – приостановление учета процентов не означает освобождение от уплаты налогов.
FIE должен учитывать, что если он приостановит в Коммерческом регистре свою деятельность, то через два месяца у него закончится срок действия медицинской страховки. Поэтому те, у которых медицинская страховка работает исходя из регистрации в качестве FIE, могли бы скорее не приостанавливать деятельность.
Где предприниматели найдут актуальную иформацию по изменениям в налогообложении?
Налогово-Таможенный департамент открыл на своем сайте страницу www.emta.ee/eriolukord, где собрана вся информация касающаяся уплаты налогов в период чрезвычайного положения, где предприниматели смогут найти ответы на самые часто задаваемые вопросы и свежие новости об изменениях.
Информация на сайте постоянно пополняется. На русском языке ответы на часто задаваемые вопросы можно найти по адресу www.emta.ee/ru/chrezvychaynaya-situacya.
Все залы обслуживания Налогово-Таможенного департамента в связи с введением чрезвычайной ситуации по-прежнему закрыты.
Предприниматели могут задавать дополнительные вопросы по адрес ariklient@emta.ee и по телефону 880 0812. На электронные письма Налогово-Таможенный департамент отвечает в течение пяти дней, по срочным вопросам нужно звонить.
По темам таможни можно получить информацию, если написать по адресу tolliinfo@emta.ee или позвонить по номеру 880 0814.
При возникновении технических вопросов и для получения инструкций по использованию среды самообслуживания e-MTA можно писать на адрес e-maks@emta.ee или звонить по телефону 880 0815.
На вопросы частных клиентов отвечают по адресу eraklient@emta.ee и по инфотелефону 880 0811.
Какие дополнительные услуги KredEx предложит пострадавшим от кризиса предприятиям? Когда они станут доступны предприятиям?
В соответствии с различными возможными сценариями развития кризиса, в KredEx были разработаны пакеты мер, целью которых является помочь предотвратить или смягчить проблемы ликвидности предприятий.
Согласно решению Правительства Эстонии, KredEx в рамках уже согласованного экономического пакета начнет предоставлять следующие новые услуги:
- Кредитное поручительство для выдачи новых кредитов и для послаблений в графике погашения имеющихся банковских кредитов. KredEx располагает целевой финансовой поддержкой в размере до 1 млрд евро на предоставление услуги кредитного поручительства.
- Оборотный кредит: 500 миллионов евро на предоставление предприятиям оборотного кредита в целях преодоления проблем с ликвидностью, обусловленных вспышкой коронавируса, в том числе на покрытие банковских платежей по кредиту в случае необходимости.
- Инвестиционный кредит: 50 миллионов евро на предоставление предприятиям инвестиционного кредита в целях преодоления трудностей, вызванных вспышкой коронавируса.
Данные услуги KredEx начнут постепенно становиться доступными для предприятий. KredEx начнет выдавать оборотные и инвестиционные кредиты, предоставлять предприятиям кредитное поручительство в больших объемах после того, как в рамках дополнительного бюджета учреждению KredEx будет выделен необходимый для этого капитал и Рийгикогу внесет изменения в Закон о поддержке предпринимательства и государственном гарантировании займов. Прием ходатайств о прямых займах KredEx начнется 3-го апреля, но выплаты не будут производиться до вступления в силу изменений к закону. Предоставление кредитных поручительств на небольшие суммы уже началось.
Более подробную информацию можно найти здесь: https://kredex.ee/ru/koroona.
Договорились ли эстонские банки о каких-то общих принципах, как в нынешней ситуации помочь людям и предприятиям?
Детали могут различаться, но, по данным Союза банков, все банки предоставляют платежный отпуск по кредитам и лизингу. Чтобы предупредить возникновение задолженности, о возможных платежных затруднениях банк следует уведомлять еще до наступления срока оплаты.
Какие финансовые послабления банки ввели в отношении жилищного кредита, лизинга и платежей по процентам?
Платежный отпуск по жилищному кредиту обычно предоставляется на срок от 3 до 12 месяцев. В случае лизинга или потребительского кредита отпуск длится от 3 до 6 месяцев. Платежный отпуск, как правило, распространяется только на основную часть кредита, но проценты необходимо будет выплачивать и дальше. Если же доход был утрачен полностью, можно ходатайствовать и о полном платежном отпуске (по основной части и процентам).
Как, кому и на каких условиях дают платежный отпуск?
Временный платежный отпуск может взять клиент, чья платежеспособность снизилась из-за сложной нынешней ситуации. Сумму отложенных платежей распределят на оставшийся период возврата. При необходимости продлевается срок кредитного договора. Другие условия кредитного договора не меняются. При оформлении платежного отпуска плату за услугу обычно не взимают или она будет меньше обычной. В отдельных случаях допускаются послабления, рассматриваемые для каждого клиента индивидуально.
Какие кредитные послабления предусмотрены для тех, кто взял быстрый или малый кредит?
Временный платежный отпуск может взять клиент, чья платежеспособность снизилась. Сумму отложенных платежей распределят на оставшийся период возврата. При необходимости продлевается срок кредитного договора. Другие условия кредитного договора не меняются. При оформлении платежного отпуска плату за услугу обычно не взимают или она будет меньше обычной. В отдельных случаях допускаются послабления, рассматриваемые для каждого клиента индивидуально. Длительность платежного отпуска по потребительским и малым кредитам обычно составляет от 3 до 6 месяцев.
Какие кредитные послабления существуют для малых, средних и крупных предприятий?
Малый бизнес, как правило, может оформить платежный отпуск в упрощенном порядке. Процедура схожа с оформлением платежного отпуска частным лицом. В случае предприятий средней величины, банк руководствуется их текущим положением и нуждами.
Какие кредитные послабления предусмотрены для крупных предприятий?
С крупными предприятиями будут работать в индивидуальном порядке. Кроме того, вскоре станут доступны пакеты помощи KredEx. Фонд предоставит предприятиям возможность пропорционального (до 50% от суммы кредита) или фиксированного (до 35% от суммы кредита) поручительства по имеющимся кредитам. Максимальный объем поручительства KredEx составляет 5 млн евро или равен двукратной сумме затрат предприятия на оплату труда за 2019 год, включая социальный налог. Первоначальный объем пакета KredEx составляет 100 миллионов евро. Очевидно, его необходимо будет увеличить.