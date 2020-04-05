Льготы, компенсации, кредиты: на какую помощь сейчас можно рассчитывать в Эстонии?

Если обязанность по налогам можно покрыть в течение месяца, то не нужно обращаться к Налогово-Таможенному департаменту и оформлять рассрочку по возврату долга. Налогово-Таможенный департамент не будет в период чрезвычайного положения в обычном порядке истребовать долги (напр., не будет сразу арестовывать банковские счета). Если предприятие хочет участвовать в госзаказе, ходатайствовать о пособиях или разрешениях от государства или местного самоуправления, то обязательно нужно сделать рассрочку по оплате долга. Также тогда, если трудности растянутся на длительный срок.

Все декларации нужно все же корректно и вовремя подавать, для того чтобы государство могло оценить настоящее положение предприятий и принять правильные решения по оказанию помощи предприятиям.

Может ли предприятие просто не заплатить налоги?

Не может. Приостановление учета процентов с долгов по налогам не означает, что предприятия вообще освобождены от налогов. Мы понимаем, что сейчас трудное время для всех. Но для обеспечения существования государства важно, чтобы все, кто может, все-таки платили бы налоги. В данной ситуации это важнее, чем когда-либо ранее.

Как должен действовать FIE?

Государство выплатит физическому лицу-предпринимателю (FIE) авансовые выплаты социального налога за первый квартал, для того чтобы помочь справиться с трудностями в кризисное время.

Государство переведет FIE авансовые платежи социального налога за первый квартал на счета предоплаты налогов, которые имеются у Налогово-Таможенного департамента. Если FIE уже оплатил авансовые платежи, то потом он сможет использовать эти деньги для покрытия все равно какой налоговой обязанность, хоть сейчас, хоть в будущем, и может попросить перевести эту сумму на свой банковский счет.

Как FIE, так и другим налогоплательщикам, в течение двух месяцев, т.е. с 1 марта по 1 мая, не будут рассчитываться и назначаться проценты по задолженностям по налогам, и их не нужно будет также платить позднее.

Попав в трудности по оплате налогов, FIE также должны корректно подавать декларации о налогах, иначе у государство не будет адекватной оценки о положении предпринимателей.

При возникновении долга по налогам, Налогово-Таможенный департамент рекомендует сделать рассрочку. Упрощенная возможность сделать рассрочку находится на портале самообслуживания Налогово-Таможенного департамента. Рассрочку по налогам Налогово-Таможенный департамент может и в случае, если срок оплаты налогов еще не наступил, но декларация уже подана.

Учет процентов с долгов по налогам приостановлен с 1 марта по 1 мая. Но это не означает, что налоги не нужно платить, если это возможно – приостановление учета процентов не означает освобождение от уплаты налогов.