Сеть Maxima закрывает на 48 часов магазин, у работников которого обнаружен коронавирус

После того, как был обнаружен первый положительный результат, Maxima организовала тестирование для всех сотрудников своего пярнуского магазина по соображениям безопасности, в результате чего были выявлены три зараженных человека. В сотрудничестве с мэрией Пярну, Департаментом здоровья и Спасательным департаментом было решено оставить магазин закрытым на 48 часа по соображениям безопасности.

По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для компании важно, чтобы клиенты и сотрудники чувствовали себя в магазинах Maxima в безопасности . «Открытость для средств массовой информации и оперативное сотрудничество с местными органами власти и ответственными органами крайне важны в нынешней сложной ситуации, потому что только таким образом мы можем помочь остановить распространение вируса», - подчеркнул Волкас.

«Я очень благодарен мэру города Пярну, руководителю Ляэнеского регионального управления Департамента здоровья, руководителю Ляэнеского спасательного центра Спасательного департамента и руководителю Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны», - продолжил он.

«Мы пришли к общему пониманию, что самый безопасный способ для клиентов и сотрудников - закрыть магазин на 48 часов, поэтому мы откроем магазин Pärnu Maxima XXX в понедельник, 6 апреля, в 13:00», - добавил Эдвинас Волкас.

Сразу после закрытия магазина предприятие начало тщательную дезинфекцию помещений магазина и арендаторов в центре, после чего отчет о проделанной работе был отправлен в Департамент здоровья.

Из 143 протестированных сотрудников те 140, чей тест был отрицательным, будут продолжать работать после открытия магазина, при этом будет продолжаться постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, заверил глава сети.

Он также еще раз перечислил меры, реализуемые в магазинах Maxima для повышения безопасности сотрудников и покупателей:

1. Мы чистим все поверхности два раза в день - утром и днем в час пик, а в зонах самообслуживания - каждые два часа

2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования - мы разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.

3. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.

4. Каждое утро мы проверяем состояние здоровья всех сотрудников магазина, измеряя температуру их тела.

5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, а все сотрудники получили флаконы с дезинфицирующим средством.

6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят пластиковые защитные маски.

7. Все работники магазина должны носить одноразовые защитные маски.

8. Мы установили дезинфицирующие средства и извещения о важности дезинфекции рук для клиентов в зонах входа и выхода во всех магазинах.

9. Перед кассовыми аппаратами установлены наклейки, которые обозначают рекомендованное расстояние между покупателями и маркировку для мест, где люди стоят в очередях - мясные, рыбные, кулинарные, и кондитерские прилавки

10. Мы отслеживаем очереди на предмет соблюдения дистанции, чтобы предотвратить очереди более 5 человек на кассе, и в то же время мы отслеживаем общее количество покупателей, посещающих магазин. Если у магазина более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, мы закроем магазин на период времени, в течение которого мы можем уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.

11. Мы сократили время работы магазинов с 9 до 21 часа, чтобы не допустить контакта сотрудников во время смены, каждая смена работает автономно.

12. Мы упаковали все развесные продукты, которые нельзя мыть дома - например, различные хлебобулочные изделия, печенье.

Источник: Maxima Eesti OÜ