Получивший огромный заказ от государства производитель масок платит работникам почти минималку

Основным видом деятельности акционерного общества Esfil Tehno является разработка и производство высокоэффективных фильтрующих материалов из полимерных микроволокон и нановолокон , а также производство и продажа этих продуктов (респираторы, аналитические ленты и фильтры, разделительные материалы и другие товары).

Глава и владелец компании Вануш Карапетян ранее заявлял, что компания ищет новых поставщиков сырья для снижения себестоимости продукции. «Компания продает свою продукцию постоянным партнерам в Европейском Союзе, Эстонии и России. В целях увеличения экспорта ведутся переговоры с компаниями из других стран», - написал Карапетян в отчете за 2018 год.

Из выручки от продаж почти 260 000 евро были заработаны в Эстонии и 256 000 - в России. В Болгарии, Словакии и Чехии было продано продукции на сумму от 20 000 до 30 000 евро.

Оборот компании в 2018 году составил 622 170 евро, что на 18,5% выше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась в четыре раза до 204 655 евро.

В 2018 и 2017 годах в Esfil Tehno работал на полной ставке 21 сотрудник.

Если в 2018 году расход на заработную плату составлял 128 198 евро, то есть средняя брутто-зарплата составляла 508,72 евро, то годом ранее стоимость заработной платы составляла 121 170 евро, а средняя зарплата - 480,83 евро.

Минимальная заработная плата в те годы составляла 500 и 470 евро соответственно (584 евро на 1 января этого года). По состоянию на отчетную дату 2018 года компания имела нераспределенную прибыль в размере почти 1,14 миллиона евро.

Председатель правления Esfil Tehno Араик Карапетян заявил на прошлой неделе "Северному побережью", что в настоящее время в производстве этих фильтрующих материалов занято около 70 человек, но планируется нанять еще полсотни сотрудников.

«Зарплата - начиная от 600 евро, но если человек быстро учится и начинает выполнять норматив, он может зарабатывать больше, - прокомментировал он. - Обучение происходит на месте, никаких специальных навыков или знаний не требуется, обычно достаточно недели. Работа требует точности и усилий, поэтому она особенно подходит женщинам, потому что они более терпеливы».