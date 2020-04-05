Жители Эстонии беспокоятся: можно ли по вечерам ходить по улицам и какие полномочия теперь есть у охранников?

Коммуникационное бюро Госканцелярии подготовило ответы на самые популярные вопросы, связанные с полицией, общественным порядком и спасательной службой.
Открыты ли отделения полиции?
Да, все отделения полиции открыты в соответствие со своими часами работы, которые можно посмотреть на сайте Департамента полиции и погранохраны: www.politsei.ee/ru/raspolozhenie/otdelenie.
Придет ли полиция мне на помощь, если я или мои близкие заболеют?
Да, полиция придет на помощь если в опасности ваша жизнь, здоровье или имущество.
В связи с особым положением распространяется большое количество слухов, ложной информации и т.п. Является ли распространение ложной информации наказуемым в Эстонии?
Да, наказуемо. При совместном влиянии Уголовного кодекса (KarS § 262 lg 1) и Закона об охране общественного порядка (KorS § 55 lg 1 p 2) распространение ложной информации наказывается штрафом или арестом. Уголовный кодекс запрещает нарушать общественный порядок. Нарушением общественного порядка считается, в числе прочего, запугивание и угрозы. Сознательное распространение ложной информация является одним из видов запугивания и угроз, и поэтому является наказуемым нарушением общественного порядка. Подробнее об этом можно также прочесть в статье правоведа Яна Гинтера в Postimees.
Можно ли по вечерам ходить по улицам или это запрещено и полиция может меня задержать?
Ограничений на передвижение в определенные часы в данный момент нет. С 25 марта, в общественном месте (например, игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы) и в помещении (за исключением дома) нужно держаться от другого человека на расстоянии не менее 2 метров, за исключением ситуаций, когда это сделать невозможно. В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Данное ограничение не действует для семей, которые находятся или передвигаются вместе, а также для людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей. Прогулки на свежем воздухе только принесут пользу, если соблюдать правила гигиены и разумную дистанцию между людьми.
Может ли полицейский или работник Департамента здравоохранения остановить меня на улице или проезжей части, чтобы проверить состояние моего здоровья?
Департамент здравоохранения и полиция сосредоточат свои усилия прежде всего на информировании населения. При этом может возникнуть ситуация, когда необходимо помочь человеку с симптомами заболевания и даже вызвать ему скорую помощь.
Если кто-то нарушает условия чрезвычайного положения (например, организует большое скопление народа), следует ли мне позвонить по номеру 112?
Если действительно речь идет о большом скоплении народа, об этом можно сообщить в Центр тревоги по телефону 112.
Если у меня есть информация, что кто-то нарушает обязанность оставаться дома, то куда мне нужно обратиться?
Информацию нужно предоставить участковому полицейскому, контакты которого можно найти на сайте www.politsei.ee/ru. Если вы позвоните на инфотелефон или отправите электронное письмо, то вам дадут контакты районного полицейского, чтобы вы смогли предоставить ему информацию.
У меня пытаются под предлогом коронавируса выманить деньги. Как я должен реагировать?
Рекомендуем быть бдительным и не вестись на подозрительные предложения. Если мошенничество еще не было совершено, то сообщите об обстоятельствах по адресу www.politsei.ee/ru. Если мошенничество уже было совершено, то необходимо подать заявление в полицию: www.politsei.ee/ru/podayte-zayavlenie.
Какой штраф может назначить полиция, если, например, ночной клуб, СПА или тренажерный зал будут открыты?
Предприятию возможно назначить принудительное денежное взыскание размером до 9600 евро, если в распоряжении о чрезвычайном положении не указано иначе. Принудительное денежное взыскание означает, что предприятию делается предписание. Например, если открыт ночной клуб, полиция обяжет предпринимателя в течение определенного времени закрыть клуб. Если предприниматель распоряжения не выполнит, предприятию могут назначить принудительное денежное взыскание, цель которого – обеспечить выполнение распоряжения.
Как удержать детей дома, чтобы они не бродили по улицам? Какую помощь предлагает полиция?
Самое лучшее – поговорить с детьми и обсудить дальнейший план: как учиться в домашних условиях, какую помощь могут оказать родители, поговорить о питании и установить прочие правила домашнего распорядка, в том числе общения с друзьями. Запугивать полицией – это не решение. Сейчас важно объяснить детям, что ради собственного здоровья и здоровья окружающих лучше оставаться дома.
Имеют ли дети право ходить по улицам? Разрешено ли передвижение молодежных компаний?
Да, у детей есть право ходить по улицам, если здоровье в порядке. С 25 марта, в общественном месте (например, игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы) и в помещении (за исключением дома) нужно держаться от другого человека на расстоянии не менее 2 метров, за исключением ситуаций, когда это сделать невозможно. В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Данное ограничение не действует для семей, которые находятся или передвигаются вместе, а также для людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей. При обнаружении группы или компании детей полиция может в целях обеспечения их безопасности отправить их по домам.
Какие полномочия есть у работников охраны в условиях чрезвычайного положения?
У работников охраны те же права, что и всегда – охранять и защищать назначенный объект (неважно, магазин, закрытую территорию или частные дома), имущество и людей. Поэтому нарушителей следует призвать к порядку, задержать и передать полиции.
Я могу оказать добровольное содействие? Стать помощником полицейского?
Лучшей помощью для учреждений правопорядка и для всех других людей будет: избегать ненужного передвижения в местах большого скопления народа, соблюдать правила гигиены и делиться необходимой информацией со своими близкими. Если действительно есть желание внести свой добровольный вклад в охрану правопорядка, и это позволяет делать Ваше здоровье и здоровье Ваших близких (никто не заразился, не выезжал в течение последних двух недель за границу), то информацию о том, как стать помощником полицейского, можно найти на сайте www.abipolitseinik.ee. Тех, кто не хочет помогать как помощник полицейского, но хочет предложить помощь другого рода, регистрируются координаторами префектур, и если у Департамента полиции и погранохраны возникнет необходимость их привлечь, то с ними свяжутся. Если у Департамента полиции и погранохраны возникнет необходимость привлечь добровольцев, то сообщение об этом будет опубликовано на сайте Ворота для добровольцев vabatahtlikud.ee/rus.
Что случится, если заболеют все полицейские Эстонии или половина из них? Полиция перестанет работать?
Полицейские получили четкие инструкции, как беречь свое здоровье на службе и во внерабочее время, находясь в кругу близких. Кроме того, им выделены специальные средства гигиены и они получили множество указаний, как защитить себя и других, избегать опасных ситуаций и использовать все меры предосторожности. К сотрудничеству привлечены также помощники полицейских и члены Кайтселийта, при необходимости можно привлечь и добровольцев.
Полицейский, который прибыл мне на помощь/отреагировал на событие, может быть инфицирован?
Заболевших или имеющих подозрение на заболевание полицейских немедленно отстраняют от работы.
Могут ли ко мне применить принудительные меры, если я нарушу запрет на проведение мероприятий?
Если вы соблюдаете все официальные распоряжения, то вам не о чем беспокоиться. При этом у полиции и других сотрудников правопорядка есть право призвать к порядку людей, не выполняющих эти распоряжения.
Как определить, что ко мне домой пытается проникнуть лже-инспектор Департамента здравоохранения?
В настоящий момент Департамент здравоохранения не планирует домашних визитов. Кроме того, любое официальное лицо должно по требованию предъявить свое служебное удостоверение. В случае сомнений или подозрений звоните в Центр тревоги по телефону 112 или на справочный телефон Центра тревоги 1247.
Имеют ли реагирующие на событие полицейские необходимые средства защиты во избежание заражения?
Полицейским обеспечены необходимые средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки и защитные маски, дезинфицирующие средства. Когда полицейский соприкасается с человеком, у которого имеются признаки болезни, этому человеку также надевают защитную маску во избежание дальнейшего распространения инфекции.
Какие права имеет полиция в условиях чрезвычайного положения?
При чрезвычайном положении полиция, в зависимости от необходимости и ситуации, имеет право, например, применить дополнительные ограничения на пребывание и передвижение, ограничить проведение общественных мероприятий и собраний, для предотвращения и отражения угрозы может при необходимости применить, например, принуждение или иные интенсивные меры.
Может ли полицейский сделать мне предписание отправляться домой и оставаться дома, если я с признаками заболевания передвигаюсь по улицам?
В контексте чрезвычайного положения полиция (а также Правительство Республики, руководитель чрезвычайного положения, руководитель работ в чрезвычайном положении или назначенное руководителем чрезвычайного положения должностное лицо) может обязать человека покинуть определенную зону, ввести там запрет на пребывание, потребовать оставаться дома, если это необходимо для разрешения ситуации, ставшей причиной объявления чрезвычайного положения. По возможности человеку сохраняют доступ к месту его проживания или работы.
Должен ли я оповестить полицию или Центр тревоги, увидев передвигающегося по улице больного человека?
Каждый человек, соприкасавшийся с инфицированным коронавирусом или выезжавший за границу, должен в первую очередь САМ следить за своим здоровьем и при проявлении симптомов без промедления проконсультироваться со своим семейным врачом. Постороннему человеку трудно или невозможно оценить чужое состояние, поэтому следует воздерживаться от поспешных оценок состояния чужого здоровья. Если же вы заметили на улице человека, здоровье или жизнь которого в опасности, которому нужна срочная помощь медиков, непременно сообщите об этом в Центр тревоги по телефону 112.
Будет ли полиция разгонять людей, которые по-прежнему будут собираться на футбольных площадках, игровых площадках и в других общественных местах? Если нет, то почему?
Начиная с 25 марта в общественных местах (например, на игровых и спортивных площадках под открытым небом, на пляжах, променадах, туристических тропах и тропах здоровья) и во внутренних помещениях (за исключением мест проживания) необходимо держать между людьми дистанцию не менее 2 метров, за исключением случаев, когда это невозможно. В общественных местах могут вместе находиться не более двух человек. Названное ограничение не относится к совместно находящимся и передвигающимся членам семей и к выполняющим публичные обязанности.
За выполнением ограничений, наложенных местными самоуправлениями должны следить сами самоуправления, которые, при необходимости, могут привлечь полицию. Таким образом, полицию можно привлечь, если нарушаются установленные ограничения. Конкретные действия будут зависеть от конкретных случаев и обстановки, в которой эти действия будут производиться.
В качестве первой меры, собравшимся будет сделано устное предписание разойтись (предупреждение). В этом случае принудительные денежное взыскание не назначается, но это является распоряжением разойтись.
Распоряжение Правительства Республики номер 777 от 13 марта 2020 устанавливает, что в соответствии с § 32 части 1 закона о чрезвычайной ситуации с 13 марта до 1 мая 2020 года запрещены все публичные собрания, киносеансы, ночные клубы, представления, концерты и конференции, спортивные мероприятия, а также в соответствии с § 31 части 1 закона о чрезвычайной ситуации запрещено посещение музеев и других выставочных комплексов. При надлежащем соблюдении мер в чрезвычайной ситуации применяются средства принуждения, указанные в законе об охране общественного порядка § 28 часть 2 и 3 (принудительные денежное взыскание, непосредственное принуждение). Выбор конкретных мер административного воздействия будет зависеть от конкретных ситуаций.
Есть ли опасность заразиться в ходе теста на алкометре?
Нет, поскольку полицейский, в соответствии с рекомендациями Департамента здравоохранения, после каждой проверки на состояние опьянения дезинфицирует алкометр и свои руки.
Продолжает ли полиция измерять скорость движения на дорогах?
Полиция продолжает выполнение всех своих задач по обеспечению безопасности, в том числе и дорожный надзор.
С какого количества участников начинается собрание?
Публичное собрание или мероприятие – это собрание людей в общественном месте, независимо от количества людей.
Публичное собрание – это объединение людей в общественном месте с общей целью формирования или выражения своего мнения.
Публичное мероприятие – это развлекательное мероприятие, конкурс, представление, торговое мероприятие или другое подобное собрание людей в общественном месте, которое не является собранием.
Можно ли гулять с собакой или это тоже запрещено?
Гулять можно, в том числе и с собакой. Избегайте людных мест и следуйте гигиеническим рекомендациям Департамента здравоохранения.
Изменится ли работа полиции? Возможно ли, что полиция не сможет достаточно быстро прийти на помощь?
Работа полиции по обслуживанию вызовов сегодня продолжается как обычно. Мы постоянно оцениваем обстановку, свои ресурсы и возможности, если ситуация изменится, мы сообщим об этом немедленно. Обслуживание вызовов продолжается по прежнему принципу: в первую очередь срочные вызовы, когда непосредственной опасности может подвергаться жизнь и здоровье людей или имущество.
Могут ли, в связи с чрезвычайной ситуацией, измениться сроки делопроизводства полиции? Может ли срок быть перенесен, если одна сторона не может вовремя произвести какие-либо действия? Что будет со смещением процессуальных сроков, возможными превышениями разных сроков, сроками обжалования и т.д. - есть ли какие-нибудь содержательные решения, составлены ли законопроекты правовых актов, потому что не все сроки определены лишь внутренними распорядками, часть из них предусмотрена законодательными актами разных уровней, в том числе законами?
Сроки делопроизводства могут быть продлены вне зависимости от сторон и будут зависеть от создавшейся чрезвычайной ситуации и сопутствующих действий ППА. Что касается, например, сроков рассмотрения поданных заявлений, информационных запросов и жалоб, то в их отношении полиция в настоящее время действует по принципу работы в обычных условиях. То есть, мы выполняем предусмотренные законом обязанности/сроки до тех пор, пока в законы не будут внесены изменения. В то же время соблюдение указанных сроков может стать затруднительным в связи с деятельностью, обусловленной чрезвычайным положением, и связанными с ним возросшими объемами работы Департамента полиции и пограничной охраны. Сроки ведения производства по делам о проступках могут вырасти в связи с деятельностью, обусловленной чрезвычайным положением, и связанными с ним возросшими объемами работы Департамента полиции и пограничной охраны. Также существует реальная угроза, что кто-то из сторон заболеет и из-за этого какие-то процессуальные действия могут остаться невыполненными.
Ситуации, могущие возникнуть в ситуации чрезвычайного положения/кризиса, (возможное несоблюдение сроков и замедление ведения производства) оговорены и согласованы также с Государственной прокуратурой (исходя из руководящей роли прокуратуры в ведении производства). По нашим сведениям, в настоящее время в законопроектах, находящихся в производстве, нет предложений о внесении изменений в сроки ведения производства по виновным деяниям (в том числе рассмотрение заявления и под.), однако более точный ответ на этот вопрос могут дать Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Законотворчество входит в компетенцию министерств.
Состоятся ли экзамены на ношения оружия?
Проведение экзаменов на ношение оружия (как теория так и стрельба) остановлено начиная с 25 марта 2020 года и до окончания особого положения. Со всеми кто зарегистрировался на экзамен по ношению оружия свяжутся и уведомят их о перенесении экзамена на более поздний срок.
Будет ли в Эстонии в связи с чрезвычайным положением полностью запрещена продажа алкоголя?
Нет, полностью продажа алкоголя запрещена не будет. Правительство только уравняло 17 марта условия продажи алкоголя с аналогичными условиями, действующими в продуктовых магазинах. Это значит, что в ресторанах, трактирах, барах и других заведениях питания и размещения невозможно купить алкоголь ночью и рано утром, т.е. с 22.00 до 10.00. Изменение действует до окончания чрезвычайного положения и не дольше.
Что будет, если алкоголь в запрещенное время все же будет где-нибудь продаваться?
За нарушение запрета или ограничений в розничной продаже алкогольных напитков предусмотрено наказание денежным штрафом до 300 штрафных единиц. Если деяние совершено юридическим лицом, предусмотрено наказание денежным штрафом до 5000 евро.
Почему условия на продажу алкоголя ограничиваются?
Ограничение поможет предотвратить дополнительные случаи, связанные с употреблением алкогольных напитков, например, нанесение вреда здоровью, совершение виновных деяний, нанесение ущерба имуществу других людей или государственному имуществу, совершение дорожно-транспортных происшествий на почве употребления алкоголя. Надеемся, что в связи с этим ограничением количество вызовов полиции и скорой помощи снизится или по крайней мере останется стабильным. Это позволит направить больше ресурсов на разрешение ситуаций, обусловленных коронавирусом.
Ограничение на продажу алкоголя действует также в аэропортах и портах или на борту водного и воздушного судна?
Нет, ограничение не применяется на водных или воздушных судах международных пассажирских перевозок, а также в пунктах продаж, расположенных в зонах безопасности международного аэропорта и порта.
Когда ограничение на продажу алкоголя будет отменено?
Ограничение на продажу алкоголя действует до окончания чрезвычайного положения или до того, как правительство примет решение отменить это ограничение раньше.
Придет ли мне на помощь Спасательная служба, если я или мой родственник заболели?
Если вы тяжело заболели, то обязательно сообщите об этом, позвонив на номер 112. В этом случае, помимо спасателей, на вызов пошлют еще и скорую помощь. Помогут непременно всем, кто нуждается в помощи.
Могу ли я помочь в качестве добровольного спасателя?
В настоящее время лучшая помощь спасателям – избегать появления без необходимости в людных местах, соблюдать требования гигиены и правила противопожарной безопасности дома и делиться полезной информацией с близкими. О том, как вступить в ряды добровольных спасателей, можно прочитать на домашней странице Спасательного департамента: www.rescue.ee/ru.
Может ли оказаться, что пришедший мне на помощь/прореагировавший на вызов спасатель заразился?
Если спасатель заболел или может заразить окружающих, его немедленно отстраняют от работы. Также дома находятся спасатели, вернувшиеся из зарубежной поездки или контактировавшие с заразившимся лицом.
Что случится если все спасатели или половина из них заболеют? Что происходит, если спасатели заболевают? Неужели спасатели больше не работают?
У Спасательного департамента очень много спасателей. Почти 4000 человек. Спасатели работают посменно, поэтому всегда имеется свободный спасательный резерв. У Спасательного департамента есть план на тот случай, если спасатели заболеют. Даже в случае самого черного сценария спасательная служба всегда придет на помощь, если в опасности чьи-то жизнь или здоровье.
Есть ли у реагирующих на вызов спасателей средства защиты, чтобы избежать заражения?
В каждой машине спасательной службы имеются защитные маски, резиновые перчатки и средства дезинфекции. Машины и спасательное снаряжение ежедневно моют. Все спасатели получили инструкции, как избежать заражения, как вести себя на месте происшествия и какие средства использовать.
Какие права дает спасателям чрезвычайное положение?
Новые права спасателям чрезвычайное положение не дает.
Произойдут ли изменения в спасательной работе? Следует ли опасаться, что спасатели теперь не будут так быстро приезжать на вызов?
Спасательный департамент не внес изменений в свою работу, она продолжается. Спасатели всегда реагируют на вызов, если имеется непосредственная опасность для человеческой жизни, здоровья или имущества. Для ограничения распространения вируса Спасательный департамент временно приостановил консультации на дому и прием инспекторов по безопасности.
Как я могу убедиться в том, что проводящий консультацию на дому спасатель не является носителем вируса?
В настоящее время Спасательный департамент приостановил консультации на дому. Когда домашнее консультирование будет возобновлено, человеку будет предоставлено право от него отказаться.
Чем и в каких объемах Спасательный департамент советует запастись на время нынешнего кризиса?
Еды и других запасов дома должно быть столько, чтобы семья могла бы не ходить в магазин минимум неделю. Это может быть обычная еда, которую семья употребляет ежедневно, плюс долго хранящиеся продукты (консервы, печенье и т.п.).
Советы по посещению торговых центров:
- Посещайте магазины как можно реже, планируйте закупки на более длительный период.
- Выбирайте для похода в магазин не час пик.
- Ходите в магазин поодиночке, и держитесь от других посетителей на расстоянии в два метра
- Совершая покупки, не трогайте товары без необходимости.
- Фрукты и овощи, продававшиеся без упаковки, дома необходимо тщательно помыть, желательно перемыть и упаковку с товарами.
- Избегайте расплачиваться за покупки наличными.
- Почаще пользуйтесь возможностью заказывать товары на дом.
- После посещения магазина тщательно вымойте руки.
Что Спасательный департамент может сделать для меня во время чрезвычайного положения?
Задачей Спасательного департамента является всесторонне помогать тому, чтобы кризис миновал и распространение вируса остановилось. Если вы не можете передвигаться самостоятельно и вам не могут помочь близкие или соседи, а у вас начинают заканчиваться запасы продуктов или иные вещи первой необходимости, сообщите об этом местному самоуправлению.
Откажутся ли спасатели от некоторых вызовов?
Спасатели всегда реагируют на вызов, когда в опасности чья-то жизнь или здоровье. Если какая-то бригада из-за заражения будет отстранена, вызовы будут покрыты силами ближайших бригад. Для нуждающихся в помощи ничего не изменится.
Будут ли спасатели приезжать на вызовы во время чрезвычайного положения так же быстро, как обычно?
Спасатели и во время чрезвычайного положения будут приезжать к людям так же быстро, как и в обычное время. Более важно то, что, если серьезных вызовов окажется очень много, например, во время шторма, то образуется очередь, и тогда спасатели быстрее реагируют на те вызовы, где есть угроза чьей-то жизни или здоровью. Чрезвычайное положение на скорость реагирования не влияет.
Достаточно ли спасателей в спасательных командах? Что произойдет если спасатели заболеют или возьмут больничный лист, кто тогда будет реагировать на вызовы?
У Спасательного департамента очень много спасателей. Почти 4000 человек. Спасатели работают посменно, поэтому всегда имеется свободный спасательный резерв. У Спасательного департамента есть план на тот случай, если спасатели заболеют. Даже в случае самого черного сценария спасательная служба всегда придет на помощь, если в опасности чьи-то жизнь или здоровье.
Обучены и оснащены ли добровольные спасатели так же хорошо, как профессиональные?
Подготовка и снаряжение добровольных спасателей отличаются от подготовки и снаряжения спасателей профессиональных. На вызов отправляют спасателей, чьи навыки и снаряжение соответствуют характеру вызова, будь то добровольные, профессиональные спасатели или команда, состоящая из тех и других.
Нуждается ли Спасательный департамент в помощи новых добровольных спасателей? Каковы рекомендации для активных граждан, которые хотят помочь своей стране?
Добровольные спасатели всегда приветствуются. Для того, чтобы присоединиться к их рядам, необходимо пройти обучение и сдать экзамен спасательного центра. Из-за ситуации, вызванной коронавирусом, обучение и экзамены в настоящее время перенесены, но обучаться в электронном виде можно и сейчас. Информация и необходимые для того, чтобы претендовать на роль добровольного спасатели, бланки заявок доступны на домашней странице Спасательного департамента: https://www.rescue.ee/ru.
Могут ли латвийские спасатели приехать на помощь на территории Эстонии?
Латвийские спасатели по-прежнему могут прийти к нам на помощь при условии, что у них самих есть свободный ресурс. Трансграничное сотрудничество спасателей продолжается в прежнем режиме, несмотря на то, что Латвия закрыла границу.
Если весной люди не захотят сидеть по домам, готово ли правительство к тому, чтобы помимо полицейских сил привлечь армию и Кайтселийт, установить пункты пропуска и т.п. в целях обеспечения контроля за соблюдением ограничений на передвижение в Эстонии?
Кайтселийт и женское ополчение Найскодукайтсе привлекаются к выполнению различных задач, включая полицейские операции по обеспечению пограничного контроля и внутреннего порядка. Основой для привлечения является оценка полиции в отношении потребности в ресурсах. Решение о привлечении Сил обороны и Кайтселийта принимает Правительство Эстонии, запрашивая согласие президента в случае необходимости. Если правительство решит поставить перед Силами обороны дополнительные задачи, то Силы обороны силы будут готовы их выполнить.
Благодаря своим медицинским ресурсам, Силы обороны Эстонии оказывают поддержку государственной системе здравоохранения и медицинским учреждениям. Медицинская служба Сил обороны тесно сотрудничает с Департаментом здоровья и предоставляет обзор того, как Силы обороны могут наилучшим образом поддержать страну в данный момент. Например, Силы обороны направили на Сааремаа полевой госпиталь с 20 служащими, а также выделили из своих резервов необходимые средства индивидуальной защиты (около 700 000 защитных масок).
Применяет ли полиция средства индивидуальной защиты? Какие средства имеются в наличии, каких нет, в каком количестве они необходимы и сколько не хватает? Имеются ли у полицейских средства дезинфекции?
Наиболее подверженные риску заражения сотрудники Департамента полиции и погранохраны используют маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Все перечисленные средства защиты имеются в необходимом количестве.
В связи с особым положением люди направились за город, на дачи и в частные дома, где обычно не живут в такое время. Таким образом вирус может распространиться в регионах, куда бы он так скоро не дошел. Не должны ли люди сидеть на карантине в своем доме?
Такого ограничения на передвижение руководитель особого положения (в некоторых переводах – чрезвычайного) не устанавливал. В общественном месте необходимо следовать правилу 2+2. Больные или прибывшие из-за границы должны оставаться дома. Дачи и частные дома также являются домом, и если люди предпочли находиться в своем загородном доме, то у них есть такое право и во время действия особого положения.