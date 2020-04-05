Жители Эстонии беспокоятся: можно ли по вечерам ходить по улицам и какие полномочия теперь есть у охранников?

Рекомендуем быть бдительным и не вестись на подозрительные предложения. Если мошенничество еще не было совершено, то сообщите об обстоятельствах по адресу www.politsei.ee/ru. Если мошенничество уже было совершено, то необходимо подать заявление в полицию: www.politsei.ee/ru/podayte-zayavlenie.

Какой штраф может назначить полиция, если, например, ночной клуб, СПА или тренажерный зал будут открыты?

Предприятию возможно назначить принудительное денежное взыскание размером до 9600 евро, если в распоряжении о чрезвычайном положении не указано иначе. Принудительное денежное взыскание означает, что предприятию делается предписание. Например, если открыт ночной клуб, полиция обяжет предпринимателя в течение определенного времени закрыть клуб. Если предприниматель распоряжения не выполнит, предприятию могут назначить принудительное денежное взыскание, цель которого – обеспечить выполнение распоряжения.

Как удержать детей дома, чтобы они не бродили по улицам? Какую помощь предлагает полиция?

Самое лучшее – поговорить с детьми и обсудить дальнейший план: как учиться в домашних условиях, какую помощь могут оказать родители, поговорить о питании и установить прочие правила домашнего распорядка, в том числе общения с друзьями. Запугивать полицией – это не решение. Сейчас важно объяснить детям, что ради собственного здоровья и здоровья окружающих лучше оставаться дома.

Имеют ли дети право ходить по улицам? Разрешено ли передвижение молодежных компаний?

Да, у детей есть право ходить по улицам, если здоровье в порядке. С 25 марта, в общественном месте (например, игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы) и в помещении (за исключением дома) нужно держаться от другого человека на расстоянии не менее 2 метров, за исключением ситуаций, когда это сделать невозможно. В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Данное ограничение не действует для семей, которые находятся или передвигаются вместе, а также для людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей. При обнаружении группы или компании детей полиция может в целях обеспечения их безопасности отправить их по домам.

Какие полномочия есть у работников охраны в условиях чрезвычайного положения?

У работников охраны те же права, что и всегда – охранять и защищать назначенный объект (неважно, магазин, закрытую территорию или частные дома), имущество и людей. Поэтому нарушителей следует призвать к порядку, задержать и передать полиции.

Я могу оказать добровольное содействие? Стать помощником полицейского?