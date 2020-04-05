Эстония одобрила международную Декларацию о безопасных школах

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что цель декларации — защитить всеобщее право на получение образования и способствовать созданию условий для продолжения учебы и в условиях конфликтов.

Авторы и участники декларации отмечают, что во время многих конфликтов и кризисных ситуаций разрушаются как сама структура образования, так и возможности целых поколений получить качественное образование. Эстония подчеркивает, что она как член Совета безопасности ООН выступает в защиту прав детей на образование в регионах вооруженных конфликтов.

Декларация также выражает признательность Совету безопасности ООН за последовательную работу по защите прав детей и юношества в условиях вооруженных конфликтов, в том числе, за принятие соответствующих резолюций номер 1998 в 2011 году и 2143 в 2014 году.

Совет безопасности ООН настоятельно рекомендует участникам всех вооруженных конфликтов воздерживаться от деятельности, препятствующей получению детьми образования.

Политическая декларация направляет странам мира важный сигнал о том, что необходимо защищать безопасность школ и университетов, сохраняя таким образом защищенную среду для детей и юношества в очагах кризиса по всему миру.