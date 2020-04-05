Американский профессор назвал положительный аспект пандемии коронавируса

Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса может привести к самому значительному снижению выбросов углерода в атмосферу после Второй мировой войны. В целом сокращение может составить до 5% - это наименьшее значение за последние 70 лет. Об этом заявил агентству Reuters профессор из Стэндфордского университета в Калифорнии Роб Джексон.

Он напомнил, что последний раз сокращение выбросов в атмосферу наблюдалось во время финансового кризиса 2008 года. Но тогда оно составило 1,4%.