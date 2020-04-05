Американский профессор назвал положительный аспект пандемии коронавируса

У пандемии коронавируса есть не только минусы, но и плюсы. Среди них – рекордное уменьшение выбросов в атмосферу. Об этом заявил профессор из университета в Калифорнии Роб Джексон, передает MedikForum.
Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса может привести к самому значительному снижению выбросов углерода в атмосферу после Второй мировой войны. В целом сокращение может составить до 5% - это наименьшее значение за последние 70 лет. Об этом заявил агентству Reuters профессор из Стэндфордского университета в Калифорнии Роб Джексон.
Он напомнил, что последний раз сокращение выбросов в атмосферу наблюдалось во время финансового кризиса 2008 года. Но тогда оно составило 1,4%.
Уже сейчас многие государства информируют об улучшении качества воздуха. Речь идет о Китае и Италии – странах, которые оказались в числе наиболее подверженных распространению COVID-19.