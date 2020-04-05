Врач держит в руках положительный тест на коронавирус. ФОТО: shutterstock.com

В Британии растет число смертей от коронавирусной инфекции, а больницы работают с утра до ночи, пытаясь оборудовать места интенсивной терапии для тех, кто находится в критическом состоянии. В интервью Би-би-си врач-реаниматолог описывает убийственную реальность, когда многим медработникам в Англии не хватает ни рук, ни оборудования, ни медикаментов.

Несколько сотрудников системы здравоохранения Англии рассказали Би-би-си о нехватке оборудования в больницах, где они работают. Они неохотно давали интервью, поскольку их попросили не делать публичных заявлений. Однако одна врач-реаниматолог из Мидлэндс (центральной части Англии) захотела рассказать о том, что происходит. Би-би-си согласилась изменить ее имя, чтобы защитить ее право на анонимность.

Доктор Робертс описывает больницу, которая с трудом справляется: в отделении интенсивной терапии уже полно пациентов с коронавирусом. Отменены все операции, которые признаны несрочными, даже в раковом отделении. Не хватает персонала, не хватает коек интенсивной терапии, не хватает обычных антибиотиков и аппаратов ИВЛ.

Все это, вкупе с неопределенностью по поводу того, что принесет с собой грядущий пик заболеваемости, которого в Британии ожидают 14-15 апреля, означает, что работники больниц уже ощущают на себе всю тяжесть нынешней эпидемии.

Однако самое ужасное, рассказывает доктор Робертс, что все эти медработники, которые продолжают по 13 часов в сутки ухаживать за больными пациентами, вынуждены мастерить себе средства индивидуальной защиты (СИЗ) из мешков для мусора, целлофановых фартуков и горнолыжных очков.

В то время как народ призывают держать социальную дистанцию в 2 метра, от многих работников Национальной службы здравоохранения требуется, чтобы они осматривали пациентов с расстояния в 20 см и при этом без должной защиты.

Из опасений за свою жизнь многие сотрудники отделений больницы, где работает доктор Робертс, начали сами делать себе средства защиты.

"Надо рассуждать здраво. Медсестрам в палатах интенсивной терапии они [СИЗ] нужны уже сейчас. Сестры проводят такие процедуры, которые могут повсюду распылить этот вирус. Но им говорят носить обычные хирургические шапочки, в которых есть дырки и которые не предоставляют нужной защиты. Это неправильно. И именно поэтому мы вынуждены повязывать голову мусорными мешками и целлофановыми фартуками", - рассказывает врач.

Правительство признает, что есть проблемы с доставкой, но при этом заверяет, что общенациональная команда снабжения при поддержке армии работает круглые сутки, чтобы доставить необходимое оборудование.

Национальная служба здравоохранения Англии также сообщила, что 1 апреля был получен 1 млн респираторов, но никакого упоминания не было о столь необходимых головных уборах и халатах с длинными рукавами.

Доктор Робертс говорит, что ее больница ничего не получила от правительства, а то, чем им приходится пользоваться, вызывает большие сомнения.

"На защитных респираторных масках, которыми мы сейчас пользуемся, были заменены ярлыки с датой истечения годности. Вчера я нашла один респиратор с тремя ярлыками, один наклеен на другой. На первом написано: срок годности до 2009 г., второй истекал в 2013 году. На него был налеплен третий с датой 2021", - говорит доктор.

Как отмечает Служба общественного здравоохранения Англии, все нынешние запасы СИЗ, перемаркированные с новыми датами истечения срока годности, прошли проверку, отвечают строгим критериям безопасности и пригодны для использования работниками службы здравоохранения. Однако доктор Робертс в этом сильно сомневается.

В настоящий момент под ее присмотром на ИВЛ лежат трое ее коллег - все трое получили положительный анализ на коронавирус.

У одного из них, тоже врача-реаниматолога из отделения, куда поступают больные с Covid-19, не было адекватного защитного костюма, как нет его у самой доктор Робертс.

Двое других врачей работали в других отделениях, где не было инфицированных коронавирусом, поэтому они вообще не носили никаких СИЗ.

Однако, судя по их симптомам, они оба, как полагает доктор Робертс, заразились коронавирусной инфекцией на работе.

Несмотря на то, что ее коллеги-врачи продолжают свободно приходить в больницу, как и все другие пациенты, родственников туда больше не пускают.

"Самое трудное - это то, что приходится говорить родственникам, что мы отключаем аппарат [у больного в критическом состоянии], по телефону; сообщать им, что ваш родственник умирает или уже умер, но мы не можем позволить им прийти и повидаться", - говорит доктор Робертс.

"Обычно мы говорим родственникам, которые сидят у постели больного: "Мы будем делать все возможное", но я в последнее время чувствую, что просто не могу этого сказать, потому что это неправда: я не всегда могу поместить их на искусственную вентиляцию, я не могу гарантировать наилучший сестринский уход, поскольку медсестры и так на пределе возможностей. У нас кончаются антибиотики, и мы не можем гарантировать, что они получат все необходимые процедуры, которые могли бы им помочь", - признается врач.

В Национальной службе здравоохранения Англии в ответ говорят, что у них нет данных о том, что кто-либо из медперсонала заразился коронавирусом на работе и поступил в больницу в качестве пациента.

В то же время две европейские страны, где эпидемия на настоящий момент причинила наибольший урон, продолжают считать потери. Как заявил 27 марта министр по делам чрезвычайных ситуаций Испании, 9400 сотрудников здравоохранения инфицированы этим вирусом, тогда как в Италии (по состоянию на 30 марта) более 6414 человек из числа медперсонала имеют подтвержденный диагноз Covid-19.

В Британии несколько медработников скончались от этой инфекции: медсестра из Уэст-Мидлэндс Арима Насрин, медбрат Томас Харви из восточного Лондона, профессор Мохаммед Сами Шоуша из больницы в центре Лондона, доктор Альфа Сааду из северного Лондона, доктор Хабиб Заиди из Саутэнда, доктор Адил Эль-Тайяр из восточного Лондона, доктор Амджед Эль-Хаврани ил Лестера.

Переломный момент

Как говорит доктор Робертс, медперсонал готовится к наступлению пика заболеваемости, который, по прогнозам, основанным на данных из Италии и Испании, в Британии наступит примерно через две недели.

"Если число заболевших будет расти так же быстро, как это было в Испании и Италии, тогда, честно говоря, нам крышка. Скоро все наши дополнительные помещения будут заполнены. Все наши аппараты наркозной анестезии, которые должны работать по 2-3 часа максимум, не выключаются по пять дней. У нас уже есть отказы оборудования", - признается она.

Количество дополнительных реанимационных коек, установленных в различных отделениях и операционных, почти в два раза превышает возможности ее больницы справиться с наплывом пациентов в критическом состоянии, особенно тех, кто не может дышать самостоятельно и кому требуется искусственная вентиляция легких.

Однако, как указывает врач, с увеличением числа реанимационных койко-мест количество подготовленного медперсонала остается прежним.

"Реанимационные медсестры - это высококвалифицированный персонал, и в обычных условиях они осуществляют индивидуальный уход за каждым пациентом, находящимся в критическом состоянии. Их пациенты могут спать, но при этом их сиделка знает каждый волос у них на голове. Но сейчас, с этими дополнительными койками, сестрам приходится присматривать за четырьмя больными одновременно и пытаться делать это на том же уровне, какой дает индивидуальный уход. Они в слезах, им очень тяжело. Они - наиболее важная часть всего нашего отделения, и именно оно не выдерживает нагрузки", - рассказывает медик.

Досмотр на парковке

На больничной парковке, там, где было место для карет "скорой помощи", по словам доктор Робертс, возникло новое временное помещение с одной лишь целью - отсеивать всех пациентов с симптомами коронавируса до того, как они зайдут в здание больницы.

Все это происходит под руководством врача, который мог бы лечить больных в это время. Она называет это новое отделение "детектором лжи".

"Часто люди преувеличивают свои симптомы - просто чтобы доктор их осмотрел. Те, кто должен был бы сидеть дома, приходят в отделение неотложной помощи, - говорит врач. - Так что теперь каждый пациент проходит досмотр на парковке - чтобы убедиться, что те, у кого есть симптомы Covid, будут направлены в нужную часть больницы и не заразят всех остальных, например, тех, кто со сломанной рукой пришел".

Но она указывает при этом, что режим изоляции должны соблюдать все, а не только те, кто вдруг решает поехать за советом в неотложку.