Вс, 5.04.2020
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  • Для соблюдения новых правил магазин удалил из обращения корзины и уменьшил количество тележек

Галерея ⟩ Для соблюдения новых правил магазин удалил из обращения корзины и уменьшил количество тележек

Вчера вступил в силу приказ главы чрезвычайной ситуации Юри Ратаса о соблюдении правила 2 + 2 в магазинах, которым было разрешено продолжать работу. Решение о том, сколько покупателей торговый зал может вместить одновременно и как обеспечить оптимальное количество покупателей, владельцы магазинов должны были выработать сами, пишет Pärnu Postimees.

Согласно распоряжению, все торговые  залы и зоны обслуживания, открытые для клиентов, должны быть оснащены дезинфицирующими средствами, а магазины и учреждения сферы услуг должны были рассчитать, сколько клиентов было разрешено продавать одновременно, чтобы соответствовать правилу 2 + 2.

Сегодня во второй половине дня в  пярнуском Selver было мало покупателей, и у входов не было очередей. За ситуацией в магазине следит охранник.

Рядом со входом в гипермаркет Kaubamajaka Rimi находились два сотрудника с дезинфицирующими средствами. Корзины временно убраны из магазина, совершать покупки можно только с тележкой. Их количество ограничено до 80-и. Согласно объяснениям сотрудников магазина, количество людей, входящих в магазин, регулируется в соответствии с этим числом: если нет бесплатных тележек, доступ к магазину невозможен. 

У освободившейся тележки дезинфицируется ручка, затем тележка передается следующему покупателю для использования. Соблюдение двухметровой дистанции в магазине - задача самих покупателей.

При совершении покупок стоит выбрать время, когда в магазинах будет меньше людей и тщательно продумать процесс покупки, чтобы он прошел быстро. Во время чрезвычайной ситуации имеет смысл спланировать свое еженедельное питание и составить список покупок на основе этого. Еще дома стоит подумать о том, где в магазине находятся нужные вам продукты, чтобы не ходить туда-сюда. 

Находясь в магазине, следует избегать прикосновений к мобильному телефону, наушникам и других личным вещам.

Люди с симптомами заболевания должны оставаться дома и не ходить в магазины, в этом случае еду можно получить с помощью курьерской службы или знакомых. Лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями также следует, по возможности, дополнять свой запас пищи с помощью курьерской службы или знакомых, чтобы предотвратить заражение вирусом.

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