Вс, 5.04.2020
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  • Тепло зовет: жители Эстонии отправились гулять, но не забыли о правилах

Галерея ⟩ Тепло зовет: жители Эстонии отправились гулять, но не забыли о правилах

В солнечное воскресенье многие жители Пярну отправились на улицу. Те, кто попал в объектив фотографа, следовали правилу 2+2, держась друг от друга на дистанции не меньше двух метров, пишет Pärnu Postimees.

Пярнусцы катаются на велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках. Многие гуляют или занимаются скандинавской ходьбой.

За соблюдением установленных правительством правил - соблюдать дистанцию и не собираться в компании - следит полицейский патруль.

По данным государственной метеослужбы, сегодня столбик термометра поднимется до девяти градусов тепла. Вечером будет облачно, а температура опускается почти до нуля градусов. Завтра в летней столице ожидается до семи градусов тепла и переменная облачность.

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