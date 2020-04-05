Галерея ⟩ Тепло зовет: жители Эстонии отправились гулять, но не забыли о правилах

В солнечное воскресенье многие жители Пярну отправились на улицу. Те, кто попал в объектив фотографа, следовали правилу 2+2, держась друг от друга на дистанции не меньше двух метров, пишет Pärnu Postimees.
Пярнусцы катаются на велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках. Многие гуляют или занимаются скандинавской ходьбой.
За соблюдением установленных правительством правил - соблюдать дистанцию и не собираться в компании - следит полицейский патруль.
По данным государственной метеослужбы, сегодня столбик термометра поднимется до девяти градусов тепла. Вечером будет облачно, а температура опускается почти до нуля градусов. Завтра в летней столице ожидается до семи градусов тепла и переменная облачность.