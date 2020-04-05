Эксперты назвали профессии, рискующие стать ненужными после пандемии коронавируса

По мнению экспертов Института прогрессивного образования, в сфере туризма в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Эксперты прогнозируют крупную кадровую перестройку в этой области уже в текущем году.

Серьезные проблемы испытывает отрасль пассажирских авиаперевозок, ряд авиакомпаний находится на грани банкротства. В результате на рынке труда могут оказаться много опытных профессионалов, что серьезно подстегнет конкуренцию.

Схожее положение дел может сложиться и в сфере фитнес-индустрии. Эксперты института полагают, что после прекращения действия режима самоизоляции отрасль не сможет вернуть клиентов в полном объеме, в результате чего значительное число опытных инструкторов окажется на рынке труда. Это приведет к тому, что молодые специалисты станут неконкурентноспособными.

Эпидемия коронавируса и принимаемые против нее меры способны ускорить процессы автоматизации и цифровизации рабочих процессов, что началось задолго до пандемии. В связи с этим под угрозой находятся карьерные перспективы представители целого ряда профессий. Среди них младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы, а также работники полиграфии.

Эксперты также прогнозируют, что после окончания пандемии сложный период ждет сферы моды, визажа и стационарного общепита.

«Даже IT-специалисты оказались затронуты. Хотя, казалось бы, все уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платежеспособный спрос на такие услуги тоже упадет», — считает генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.