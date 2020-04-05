Полиция: хорошая погода не повод массово ехать на водопады

По словам Рогера Кумма, в воскресенье люди в основном отправились на водопады Кейла и Ягала, и там было невозможно соблюдать правило "2+2".

"Если возьмем водопад Ягала, то там все было забито автомобилями. Невозможно было выйти из автомобиля так, чтобы соблюсти дистанцию в два метра от другого человека", - отметил Кумм.