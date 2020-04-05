Вс, 5.04.2020
Мы должны понимать, что впереди у нас длинный марафон и львиная доля дистанции еще не преодолена. Ральф Алликвеэ

Полиция: хорошая погода не повод массово ехать на водопады

Полицейские следят за соблюдением правил. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

Руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Рогер Кумм напоминает, что и в хорошую погоду стоит соблюдать правило "2+2", поэтому для прогулок надо искать безлюдные места, передает Rus.ERR.

По словам Рогера Кумма, в воскресенье люди в основном отправились на водопады Кейла и Ягала, и там было невозможно соблюдать правило "2+2".

"Если возьмем водопад Ягала, то там все было забито автомобилями. Невозможно было выйти из автомобиля так, чтобы соблюсти дистанцию в два метра от другого человека", - отметил Кумм.

"Если вы видите так много машин, то стоит поменять свои планы и поискать новое место", - порекомендовал полицейский чиновник.

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