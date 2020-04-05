В Канаде предложили отдать под морги хоккейные арены

Отвечая на вопрос, когда может возобновиться регулярный чемпионат, Драммонд заявил, что "всем на это плевать".

"Сейчас есть только одна цель во всем мире. Я люблю спорт, как и все остальные, но сейчас не то время. В конце концов, спорт - сфера развлечений, где высокооплачиваемые атлеты играют для нашего удовольствия. Возможно, мы сейчас боремся за нашу жизнь", - приводит слова Драммонда журналист Рик Уэстхэд в Twitter.