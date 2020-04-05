Вс, 5.04.2020
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В Канаде предложили отдать под морги хоккейные арены

Тесты на коронавирус.

ФОТО: Tairo Lutter

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд сказал, что во время пандемии коронавируса арены клубов НХЛ следует перепрофилировать и обустроить в них временные больницы или морги, передает Newsru.com.

Отвечая на вопрос, когда может возобновиться регулярный чемпионат, Драммонд заявил, что "всем на это плевать".

"Сейчас есть только одна цель во всем мире. Я люблю спорт, как и все остальные, но сейчас не то время. В конце концов, спорт - сфера развлечений, где высокооплачиваемые атлеты играют для нашего удовольствия. Возможно, мы сейчас боремся за нашу жизнь", - приводит слова Драммонда журналист Рик Уэстхэд в Twitter.

"Сейчас нужно сконцентрироваться только на одном - борьбе с COVID-19, - продолжил Драммонд. - Лучше превратить хоккейные арены во временные больницы или морги".

Напомним, что сезон НХЛ 12 марта был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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