Вс, 5.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт
1

Коронавирус повлияет и на призыв в Силы обороны

Служащие-срочники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Меэлис Мейльбаум / Virumaa Teataja

Командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем заявил, что в этом году планируют призвать на срочную службу меньше обычного военнообязанных, передает Rus.ERR.

В связи с чрезвычайным положением в Эстонии приостановлена работа медкомиссий и Департамента оборонных ресурсов, поэтому сейчас призвать можно только тех молодых людей, которые в основном успели пройти медкомиссию.

Как сказал Мартин Херем в интервью "Актуальной камере" (ETV), это означает, что вместо запланированных 2000 призывников в этом году будут призваны 1400 молодых людей.

Прошли медкомиссию и уже получили повестки более половины призывников.

"По состоянию на сегодняшний день мы не досчитываемся 600 срочнослужащих из 1977, которых ждем на срочную службу", - отметил Херем.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ