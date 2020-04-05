Коронавирус повлияет и на призыв в Силы обороны

Командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем заявил, что в этом году планируют призвать на срочную службу меньше обычного военнообязанных, передает Rus.ERR.
В связи с чрезвычайным положением в Эстонии приостановлена работа медкомиссий и Департамента оборонных ресурсов, поэтому сейчас призвать можно только тех молодых людей, которые в основном успели пройти медкомиссию.
Как сказал Мартин Херем в интервью "Актуальной камере" (ETV), это означает, что вместо запланированных 2000 призывников в этом году будут призваны 1400 молодых людей.
Прошли медкомиссию и уже получили повестки более половины призывников.
"По состоянию на сегодняшний день мы не досчитываемся 600 срочнослужащих из 1977, которых ждем на срочную службу", - отметил Херем.