В Финляндии нашли способ доставлять в страну сезонных работников с Украины

Финляндия планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных работников сельского хозяйства с Украины.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. В сложившейся ситуации под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, в данном случае иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин прежде чем отправиться на фермы. Она сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом. По словам чиновника, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран – они критически важны для финского сельского хозяйства.