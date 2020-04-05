Вс, 5.04.2020
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В Швеции более 400 человек скончались от коронавируса

Швеция, пятое апреля 2020 года.

ФОТО: JOHAN NILSSON/AFP

В Швеции в воскресенье число смертей от коронавируса выросло до 401, передает Postimees.

Большая часть жертв - 170 - были в возрасте 80-90 лет.

В Швеции подтверждено около 6800 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в отделении интенсивной терапии находятся 541 человек, из них 407 мужчин.

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