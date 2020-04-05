В Швеции более 400 человек скончались от коронавируса

Большая часть жертв - 170 - были в возрасте 80-90 лет.
В Швеции подтверждено около 6800 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в отделении интенсивной терапии находятся 541 человек, из них 407 мужчин.
В Швеции в воскресенье число смертей от коронавируса выросло до 401, передает Postimees.
Большая часть жертв - 170 - были в возрасте 80-90 лет.
В Швеции подтверждено около 6800 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в отделении интенсивной терапии находятся 541 человек, из них 407 мужчин.