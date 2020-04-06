Коронавирус как двигатель прогресса

Вот, скажем, антибиотики. Открытие пенициллина относят к 1928 году, и поначалу он не был оценён в должной мере. И только в ходе Второй мировой войны, когда возникла колоссальная потребность в высокоэффективном средстве борьбы с гангреной и другими формами инфекций, вызываемых как эпидемиями, так и применением оружия массового поражения, про новое лекарство вспомнили, и его использование на фронтах сохранило жизни сотням тысяч. Всего же, по оценкам специалистов, антибиотики спасли более двухсот миллионов жителей нашей планеты…

Не стану утомлять вас перечислением всех технических и технологических решений, которыми мы обязаны военным разработкам. Опять-таки каждый может составить такой каталог без посторонней помощи – было бы желание!

Конец прекрасной эпохи?

Вот как хотите, а на меня производят впечатление многократно повторяемые сообщения о том, что по всему миру ученые в режиме 24/7 работают над созданием вакцины от нового вируса. И не просто потому, что это вселяет надежду на спасение в обозримом будущем, тут всё само собой подразумевается. Но есть и ещё один момент, который существует, скажем так, на втором плане, неявно, но от этого он не менее важен.

Не исключено, что человечество стоит на пороге открытий, которые вернут наш мир, уже давно стоящий на голове, в его нормальное состояние – на ноги.

Я имею в виду, что если на решение этой задачи брошены такие огромные силы, и впервые в истории – солидарно во всех странах – то результат не может не быть столь же грандиозным. При этом, судя по некоторым, хотя и отрывочным, доходящим до широкой аудитории сведениям, работы ведутся не только над созданием антидота в виде определенного медикамента, но и о защите на высшем (генном, молекулярном, квантовом) уровне.

Какие будут получены итоги, можно пока только гадать, но учитывая тот факт, что в деятельность включены, без преувеличения, миллионы специалистов всех стран мира – теоретиков и практиков в области микробиологии, вирусологии, эпидемиологии, генетики и в многочисленных смежных отраслях, – то итоги могут превзойти самые смелые упования. Не исключено, что человечество стоит на пороге открытий, которые вернут наш мир, уже давно стоящий на голове, в его нормальное состояние – на ноги. Кому из нас придется, а кому не придется жить в эту пору прекрасную, увы, не знает никто…