Коронавирус как двигатель прогресса

Если бы завтра все мировые, государственные и региональные СМИ вдруг разместили на самых видных местах не хронику пандемии, а сообщения, скажем, о партийных предпочтениях избирателей или о скандале в мире шоу-бизнеса, то основная аудитория, если пользоваться бюрократическим сленгом, «их не поняла бы».
Смена парадигмы (как любят выражаться наиболее продвинутые социо- и политологи), произошла так стремительно, что многие просто не заметили, как переместились из одного информационного бытия в другое. К теме коронавируса – как он распространяется, сколько жертв уже унес и какие экстренные и сверх-экстренные меры в борьбе с ним принимаются на всех уровнях – привыкли практически сразу, причем в гораздо большей степени, чем когда-то привыкали к таким, считавшимся архиважными, предметам, как межпартийные дрязги и мнение министров о трудовой миграции.
Да и трудно было не привыкнуть, поскольку коварный микроорганизм в буквальном и переносном смысле приник повсюду, и сегодня без упоминания о нем немыслим разговор ни о политике, ни об экономике, ни об образовании, спорте и культуре, а уж паче того – о здравоохранении и иных социальных сферах.
Надо только включить мозги
Вдруг выяснилось, что на самом деле важных, по-настоящему, а не только в воображении заинтересованных лиц и организаций, важных вопросов и проблем совсем не так много, как принято было думать. Мне почему-то кажется, что вы даже не станете смеяться, если я скажу, что их всего две. Это жизнь и смерть.
Возможно, это звучит чересчур пафосно, но здесь пафос внешний, суть же именно такова, и последними событиями это доказано с предельной убедительностью. Может быть, ещё не все до конца, до донышка, осознали, что это так, но всё к тому идет. И дойдёт, будьте благонадежны…
Впрочем, не до слез, как сказал Остап Бендер М.С. Паниковскому, предварительно рассказав ему, как тот умрет. Поэтому и мы не станем торопиться с тризной.
В истории человечества пандемии – отнюдь не редкое явление, к тому же не единственное в ряду событий, несущих угрозу здоровью и жизни (различные стихийные бедствия, техногенные катастрофы и войны, не говоря уже про катаклизмы космического масштаба).
Каждое такое событие обходилось человечеству достаточно дорого. Реестр ущерба каждый может составить сам, исходя из собственных предпочтений: от Ледникового периода до Фукусимы. Нынешний коронавирус будет «всего лишь» замыкающим (пока!) это список. И практически ко всякой ситуации, включенной в перечень, вполне приложим циничный по форме, но абсолютно справедливый по содержанию принцип «нет худа без добра».
Едва ли не самыми мощными катализаторами к появлению новых технологий и иных разработок, пригодных к использованию в мирных целях, стали обе мировых войны. Да, они же послужили и детонаторами для создания сверхмощного оружия – как ядерного, так и химического, и бактериологического, на основе предположительно безобидных изобретений. Но это уже от извращенности особой категории Homo sapiens, которая даже дужку очков воспринимает как орудие, способное пронзить человеческое горло. Поэтому сфокусируем внимание главным образом на том добре, которого не было бы без худа.
Вот, скажем, антибиотики. Открытие пенициллина относят к 1928 году, и поначалу он не был оценён в должной мере. И только в ходе Второй мировой войны, когда возникла колоссальная потребность в высокоэффективном средстве борьбы с гангреной и другими формами инфекций, вызываемых как эпидемиями, так и применением оружия массового поражения, про новое лекарство вспомнили, и его использование на фронтах сохранило жизни сотням тысяч. Всего же, по оценкам специалистов, антибиотики спасли более двухсот миллионов жителей нашей планеты…
Не стану утомлять вас перечислением всех технических и технологических решений, которыми мы обязаны военным разработкам. Опять-таки каждый может составить такой каталог без посторонней помощи – было бы желание!
Конец прекрасной эпохи?
Вот как хотите, а на меня производят впечатление многократно повторяемые сообщения о том, что по всему миру ученые в режиме 24/7 работают над созданием вакцины от нового вируса. И не просто потому, что это вселяет надежду на спасение в обозримом будущем, тут всё само собой подразумевается. Но есть и ещё один момент, который существует, скажем так, на втором плане, неявно, но от этого он не менее важен.
Не исключено, что человечество стоит на пороге открытий, которые вернут наш мир, уже давно стоящий на голове, в его нормальное состояние – на ноги.
Я имею в виду, что если на решение этой задачи брошены такие огромные силы, и впервые в истории – солидарно во всех странах – то результат не может не быть столь же грандиозным. При этом, судя по некоторым, хотя и отрывочным, доходящим до широкой аудитории сведениям, работы ведутся не только над созданием антидота в виде определенного медикамента, но и о защите на высшем (генном, молекулярном, квантовом) уровне.
Какие будут получены итоги, можно пока только гадать, но учитывая тот факт, что в деятельность включены, без преувеличения, миллионы специалистов всех стран мира – теоретиков и практиков в области микробиологии, вирусологии, эпидемиологии, генетики и в многочисленных смежных отраслях, – то итоги могут превзойти самые смелые упования. Не исключено, что человечество стоит на пороге открытий, которые вернут наш мир, уже давно стоящий на голове, в его нормальное состояние – на ноги. Кому из нас придется, а кому не придется жить в эту пору прекрасную, увы, не знает никто…
Судя по всему, с высочайшей степенью вероятности мощный рывок в развитии сделают также некоторые технократические отрасли, в частности – технологии удалённой коммуникации. В отличие от областей контактного бизнеса, куда надо включить не только общепит «массовки» (крупные рестораны), но и отели, и общественный транспорт, и круизный туризм, да и туризм вообще; эти сферы либо резко «усохнут», либо вообще уйдут со сцены (по крайней мере, на ощутимо длительный срок). Впрочем, здесь также вероятны какие-то качественные и/или системные преобразования, в результате которых привычные формы индустрии отдыха и развлечений, а также реальный транспортный сегмент, приобретут новый, подчас неожиданный облик. Какой именно? Я не футуролог…
Одна на всех – мы за ценой не постоим
Не исключено также, что и сам миропорядок под воздействием COVID-19 изменится, и совсем не обязательно в худшую сторону. Исключительность сложившейся ситуации в том, что – впервые за всю историю – каждый человек по отдельности и практически все государства в целом ощутили на практике что-то вроде осознания своей причастности к явлению, имя которому – человечество. Опять пафосно? Но в судьбоносные моменты, по совету барда, «высокопарных слов не надо опасаться».
Так или иначе, но геополитическая система планеты держит экзамен. Недавно один из наших экспертов высказал мнение, что в условиях пандемии Евросоюз показал свою несостоятельность: Италия и Испания оказались в глубокой коме, а никто из союзников не подал им руку помощи.
Через кратчайший срок выяснилось, что самая могущественная в экономическом и военном отношении мировая держава перед лицом коронавируса оказалась еще более беспомощной, чем аморфный ЕС. Таких пустынных улиц в Нью-Йорке не бывало даже в годы войны и Великой депрессии…
Условно успешно пока что выходит (?) из кризиса авторитарно управляемый Китай, хотя никто на самом деле не знает точно, какой ценой. Но, в конечном счете, все на этой ярмарке платят одинаковую – общую – цену.
Удастся ли в результате сформировать и некую общую (федеральную?) социально-экономическую систему, используя преимущества каждого участника этой войны, с одновременной ликвидацией присущих им негативных черт, да и понадобится ли вообще такая система – Бог весть.
Во всяком случае, как ни парадоксально это прозвучит, но обнадёживает тот факт, что нынешняя беда носит характер гуманитарной катастрофы, что называется, в чистом виде, которая в равной степени угрожает существованию всех государств, отодвигая на самый дальний план любые стремления к экономической, политической или идеологической гегемонии. Хотя на первых порах таковые и промелькнули в выступлениях некоторых мировых лидеров, но беспощадный вирус быстро поставил их на место.