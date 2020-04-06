Партнеры по коалиции не поддержали идею выплаты премий высокопоставленным чиновникам

Премии за продуктивную работу получат гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, ректор Академии МВД Марек Линк и директор Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Рагнер Паэвере. Общая сумма выплат составит 10 900 евро.

Хелир-Валдор Сеэдер («Отечество») сказал, что в нынешних условиях полиция работает на передовой. И если в частном секторе проводятся сокращения, урезания зарплат, а многие люди теряют работу, назначение премий нельзя назвать разумным решением.

«У этих людей и без того высокие зарплаты. Сейчас не стоит выплачивать премии в госсекторе. Я считаю, что расходы нужно сокращать», - сказал Сеэдер и добавил, что в обществе должно царить чувство справедливости, и политики должны это осознавать.

По словам министра госуправления Яака Ааба (Центристская партия), он бы не стал назначать премии. Он считает, что нужно постоянно следить, у кого при одинаковой работе зарплаты ниже, чем у остальных. Ааб, считает, что премии в госсекторе могли бы выплачивать на основании единых правил. Министр считает, что о сокращении расходов речь может зайти во второй половине года, поскольку пока до конца не понятно, как кризисные меры скажутся на частном секторе и зарплатах.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») предположил, что премии могли назначить по инерции — с учетом работы в спокойное время.

«Экономический спад наблюдается в разных сферах частного сектора, но пострадают все. Немыслимо, когда в госсекторе делаются подобные траты. Подобное решение сложно назвать эффективным и моральным», - сказал Рейнсалу.

Премирование высокопоставленных чиновников не поддерживает и европарламентарий Яак Мадисон (EKRE), который в соцсетях подверг критике решение министра-однопартийца. По оценке Мадисона, задуматься о назначении премий можно было бы по итогам борьбы с коронавирусом.

Член финансовой комиссии и бывший министр финансов Айвар Сыэрд (Партия реформ) раскритиковал решение Марта Хельме. «Яак Мадисок сделал правильное предложение. В подготовленном правительством дополнительном госбюджете нет ни слова об экономии», - написал Сыэрд в соцсетях.