Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

В клубе рассказали, что футболист неоднократно просил руководство команды о разрешении на отъезд на родину, однако ему было отказано из-за введенных в Испании ограничений, связанных с распространением коронавируса. В итоге форвард все-таки покинул страну, пообещав вернуться, как только решит свои «личные дела».

По возвращении Смолова ждут санкции в соответствии с «внутренним распорядком клуба». О каком конкретно наказании идет речь — не сообщается. Ранее запрет на выезд из Испании нарушил еще один футболист «Сельты» — Пионе Систо, который отправился в Данию.

Сaм Смолов заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье». Форвард также рассказал, что информировал руководство «Сельты» о всех своих шагах и поблагодарил испанцев за понимание. По словам Смолова, он готов вернуться в расположение клуба по первому требованию.