"Ливерпуль" угодил в скандал с господдержкой английских работников

Стали известны причины, по которым «Ливерпуль» вошел в государственную программу сохранения рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщалось ранее, эта программа предполагает компенсацию 80 процентов зарплаты работников из государственного бюджета.
По информации The Athletic, такое решение было принято, потому что клуб фактически перестал зарабатывать. В условиях, когда не проводятся матчи, у сотрудников, которых «Ливерпуль» поместил в госпрограмму, нет никаких обязанностей.
Отмечается, что клуб поместил в программу большое количество оперативных сотрудников, чей доход напрямую зависит от проведения матчей. Также в нее вошли работники отдела партнерских отношений.
Благодаря такому решению «Ливерпуль» сможет экономить от 700 до 800 тысяч фунтов ежемесячно.
«Ливерпуль» зафиксировал прибыль в 42 млн фунтов до уплаты налогов, а оборот финансов в 2019 году составил 533 млн фунтов.
Объединение болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly выступило с заявлением об участии клуба в государственной программе по сохранению рабочих мест.
«Многие из членов нашего объединения и комитета обеспокоены тем, что клуб намерен использовать деньги налогоплательщиков для оплаты труда сотрудников.
Мы все согласны с тем, что это неправильно, но для Spirit of Shankly важнее всего то, что работники будут защищены. Именно клуб принимает решение о том, как платить своим сотрудникам, и именно они должны ответить, почему (было выбрано такое решение).
Мы верим, что ни одна коммерческая организация с миллионными доходами не должна полагаться на субсидии налогоплательщиков во время кризиса, однако все выделили футбольную индустрию. Это легкая мишень для критики властями. Мы свяжемся с клубом и попросим их объяснить и аргументировать свою позицию», – говорится в заявлении фанатов.