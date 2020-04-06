На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

В этом году летний скоростной режим с предельной скоростью 110 км/ч будет действовать на автомагистралях общей протяженностью 143 км, а максимально разрешенная скорость движения в 100 км/ч будет действовать на дорогах общей протяженностью 25 км.

Как и годом ранее, в этом году максимально разрешенную скорость повысят на четырехполосных шоссе и на дорогах с разделительной полосой по типу 2+1, на двухполосных дорогах максимально разрешенной скоростью останется 90 км/ч.