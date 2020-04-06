Выздоравливающая от коронавируса: легкие были такими слабыми, что на голос уже не хватало сил

- Многие зараженные не имеют ярко выраженных симптомов, восемь из десяти больных не нуждаются в госпитализации. Как протекала болезнь у вас?

- Первые симптомы, проявившиеся три недели назад, были похожи на грипп. Осенью я вакцинировалась и, поскольку вакцина этого сезона была целенаправленной, грипп я у себя не заподозрила, это должен был быть какой-то другой вирус. Анализ подтвердил наличие коронавируса. Когда температура начала падать и вновь захотелось выпить привычный утренний кофе, заметила, что у кофе не было ни вкуса, ни запаха: ощущение, что пьешь теплую воду, хотя насморка в тот момент не было. Это было через пару дней после появления первых симптомов.

После я изучала научную литературу, чтобы понять, вкус должен был пропасть в начале болезни или позже, но данных об этом сейчас еще мало. В любом случае, неожиданное исчезновение ощущения вкуса или запахов без наличия насморка указывает на наличие Covid-19. Тот, кто заболел и сомневается, может отправиться на кухню и понюхать вещества с резким запахом. Я сама бросила пить по утрам кофе, потому что в этом не было никакого смысла.

Что еще различает Covid-19 и грипп?

- Выход из болезни был очень медленный и с откатами, то становилось лучше, то неожиданно болезнь обострялась. Легкие были очень слабые, поэтому на голос не оставалось сил. Во время разговора поступал приступ кашля, и хотелось больше молчать. В начале болезни душил сухой кашель. Высокая температура держалась всего пару дней, но слабость после держалась ненормально долго: потребовалось не меньше двух недель, что почувствовать себя более-менее здоровой.

- Истории людей, перенесших Covid-19, должны насторожить остальных?

- У каждого двадцатого болезнь протекает тяжело. Я хорошо понимаю, что это может пугать, как и то, что сейчас нет лекарства от этого заболевания. Но львиная доля заболевших переносят болезнь вполне сносно.

Мы сохраняли спокойствие, поскольку я имею знания выше среднего, и моя болезнь протекала серьезнее всех в семье, но все равно терпимо. У остальных членов семьи возникли некоторые симптомы, но у них все прошло мягче, особенно у детей. Из научных статей мы знаем, что дети младше 14 лет обычно переносят коронавирус легче. Несмотря на это с самого начала мы всей семьей сидели дома в добровольной изоляции.

- Как организовывали повседневную жизнь?

- В маленьких местах это сделать намного проще. Холодильник и подвал никогда не остаются пустыми, поскольку люди знают, что магазин и аптека не будут открыты с раннего утра до позднего вечера. У нас в Рыуге работает сеть безопасности, друзья приносят продукты к дверям, если нужно. Товар мелких производителей можно бесконтактно заказать домой.