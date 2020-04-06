Дежавю на финансовых рынках: за падением однажды последует рост

Слово дежавю указывает на ситуацию, в которой мы уже ранее оказывались. Нынешнее падение на финансовых рынках тоже далеко не первое, а у некоторых управляющих портфелями это уже третий крупный кризис.

За последнюю сотню лет было шесть лет, когда крупнейший в мире фондовый рынок США падал более чем на 20%. Ни один из этих кризисов не повлек за собой конец света, и после кризисов рынки восстанавливались. Предприятия продолжали расширяться, инновации продолжали упрощать нашу жизнь, а мировая экономика продолжала расти – за ней в долгосрочной тенденции росли и цены на акции. Пенсионные фонды Эстонии тоже пережили уже ряд крупных и не очень периодов падения, но несмотря на это доходность с начала деятельности остается положительной, и у большинства фондов даже превышает инфляцию.

Финансовые рынки опережают реальную экономику

Если экономические процессы тянутся относительно медленно и инертно, то на финансовых рынках все происходит очень быстро. Потеря за две недели в 30% происходит быстро, в то время как страх перед коронавирусом в работе предприятий и доходах людей, казалось бы, не очень сильно проявился. Финансовые рынки можно рассматривать как коллективный разум, который пытается заранее оценить происходящее на предприятиях и в более широком плане в экономике в целом. Этот «коллективный разум» реагирует уже заранее, и этому мозгу свойственна также эмоциональность – часто реагируют эмоционально как вверх, так и вниз.

Поэтому всегда стоит себя спросить, насколько негативный сценарий уже учли финансовые рынки. Грядущая новость, что мировой экономический рост может вследствие коронавируса оказаться в глубоком минусе, не обязательно окажет на акции дополнительное отрицательное воздействие, поскольку все это так или иначе уже предполагали. Квартальный убыток предприятий и обнуление дивидендов может наоборот привести к росту акции, поскольку ведь по сути констатация уже ожидаемого факта не делает эту акцию менее привлекательной.

Если в новостях только начинают говорить о глубине наступающего кризиса, то фондовые рынки могут уже оставить позади этот негативный период и сосредоточиться на возможностях улучшения ситуации. Во время прошлого кризиса 2008-2009 годов фондовые рынки тоже начали подниматься в марте 2009 года, хотя в СМИ по-прежнему доминировали мрачные настроения, а в экономике многих стран самое тяжелое было еще впереди.

Пики и дно на финансовых рынках даже профессионалам очень сложно точно поймать, еще сложнее это сделать человеку, откладывающему деньги на пенсию и встревоженному поступающими новостями. По-человечески понятно, что после произошедшего пугающего падения появляется желание забрать свои деньги из добровольной третьей ступени (при этом заплатив существенную часть в виде подоходного налога) или сменить свой обязательный фонд второй ступени на менее рискованный или более консервативный. Но давайте на мгновение остановимся: разве эти шаги не следовало бы делать тогда, когда вокруг все хорошо и цены ценных бумаг на высоте? Покупать дешево и продавать дорого – вот каким должен быть наш основной принцип, а не наоборот. Поэтому приостановление взносов со стороны государства во вторую ступень – плохая стратегия: тем самым мы лишаемся возможности покупать дешево, чтобы потом при подъеме рынков получить более высокий доход. Дежавю – всё это мы уже наблюдали в 2009–2010 годах. За тот период, когда государственные платежи в прошлый раз были приостановлены, мировые фондовые рынки выросли почти на 50%.

Нам нравятся скидки

Падение финансовых рынков можно сравнить со скидками или «сумасшедшими» днями. Предположим, что если бы все магазины одежды, обуви, электроники и прочих товаров в мире организовали большую распродажу и продавали свой товар со скидкой в 50%, 70% или даже 90%. Мы бы покупали эти товары? Могу смело утверждать, что большинство стояли бы в очереди и положили бы корзину даже то, что вероятно и не пригодится. То же самое и с накоплением на пенсию – если мы не продолжим взносы в свои ступени, то мы не сможем воспользоваться нынешней «распродажей», которая в будущем, когда рынки вновь восстановятся, принесет нам прибыль.