Пн, 6.04.2020
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  • Игрок "Манчестер Сити" во время карантина развлекался в обществе девушек из эскорт-службы

Игрок "Манчестер Сити" во время карантина развлекался в обществе девушек из эскорт-службы

Кайл Уокер

ФОТО: Paul Terry/Sportimage/PA Images

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер на прошлой неделе устроил вечеринку с двумя проститутками, сообщает The Sun.

Футболист с другом вызвали двух девушек во время карантина в арендованный дом за 8 000 фунтов. Примечательно, что накануне Уокер обратился к людям с призывом оставаться дома из-за коронавируса.

Мужчины заплатили двум девушкам 2 200 фунтов, которые приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи.

Уокер извинился за этот инцидент. «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания.

Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их».

«Манчестер Сити» также выпустил заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.

Несмотря на не совсем высокоморальный поступок, Уокер стал героем футбольных болельщиков, оценивших со свойственным болельщикам сарказмом поступок футболиста: "Вызвал девиц на дом и прочитал им лекцию о необходимости соблюдать карантин", "Поддержал малый бизнес, молодец!", "Уокер - хозяин слова! Призвал остаться дома и остался же!".

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