Игрок "Манчестер Сити" во время карантина развлекался в обществе девушек из эскорт-службы

Футболист с другом вызвали двух девушек во время карантина в арендованный дом за 8 000 фунтов. Примечательно, что накануне Уокер обратился к людям с призывом оставаться дома из-за коронавируса.
Мужчины заплатили двум девушкам 2 200 фунтов, которые приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи.
Уокер извинился за этот инцидент. «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания.
Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их».
«Манчестер Сити» также выпустил заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.
Несмотря на не совсем высокоморальный поступок, Уокер стал героем футбольных болельщиков, оценивших со свойственным болельщикам сарказмом поступок футболиста: "Вызвал девиц на дом и прочитал им лекцию о необходимости соблюдать карантин", "Поддержал малый бизнес, молодец!", "Уокер - хозяин слова! Призвал остаться дома и остался же!".