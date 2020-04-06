Пн, 6.04.2020
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  • В Финляндии по заказу Tallink начинается строительство быстроходного судна MyStar

В Финляндии по заказу Tallink начинается строительство быстроходного судна MyStar

Паром Tallink. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

В понедельник, 6 апреля, на верфи Раума в Финляндии по заказу предприятия Tallink Grupp начинается строительство нового быстроходного судна MyStar.

Ориентировочная стоимость строительства судна составляет 250 миллионов евро, работы планируется завершить к январю 2022 года. MyStar будет обслуживать линию Таллинн-Хельсинки-Таллинн, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Tallink.

212‑метровое быстроходное судно вместимостью 2800 пассажиров будет работать на сжиженном природном газе и дизельном топливе. При этом в качестве основного топлива MyStar будет использовать сжиженный природный газ.

Строительство судна обеспечит работой около 1500 человек.

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