В Финляндии по заказу Tallink начинается строительство быстроходного судна MyStar

Ориентировочная стоимость строительства судна составляет 250 миллионов евро, работы планируется завершить к январю 2022 года. MyStar будет обслуживать линию Таллинн-Хельсинки-Таллинн, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Tallink.

212‑метровое быстроходное судно вместимостью 2800 пассажиров будет работать на сжиженном природном газе и дизельном топливе. При этом в качестве основного топлива MyStar будет использовать сжиженный природный газ.