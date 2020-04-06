Stockmann ходатайствует о санации

В понедельник исполнительный директор Stockmann Лаури Ратиа в своем заявлении сообщил, что пандемия коронавируса оказала ощутимое влияние на финансовые показатели предприятия.

И даже ощутимый рост числа клиентов интернет-магазина Stockmann и Lindex, наблюдающийся в последние недели, не компенсирует резкое снижение посещаемости магазинов в связи с чрезвычайным положением.

По оценке совета Stockmann, бизнес жизнеспособен и его можно восстановить, поэтому было принято решение о санации. Распространение коронавируса и введение в этой связи ограничения по-прежнему оказывают сильное влияние на количество клиентов торговой сети.