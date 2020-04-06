Cпортсмены Эстонии поблагодарили медицинских работников

Каждый год 6 апреля, под эгидой Эстонского олимпийского комитета отмечается международный день белой карты, в рамках которого в этом году спортсмены призывают, используя #aitähmeedikud, поблагодарить эстонских медицинских работников, кто помогает в борьбе с коронавирусом.
Медицинские работники в борьбе с коронавирусом берут на себя самый большой удар и ответственность, а также являются посланниками надежды, что это трудное и сложное время скоро закончится.
“Самое главное качество человека - эмпатия. Мы благодарны, что наши медики, заботятся о самом главном - о нашем здоровье”, сказал президент ЭОК Урмас Сыырумаа.
Все, кто желают присоединиться к кампании и в рамках Международного дня белой карты выразить медикам благодарность, просим сделать следующее:
- сделай фото или видео, где показываешь на белом листе бумаги слова #aitähmeedikud
- распространи фото 6 апреля в социальных каналах
- добавь #aitähmeedikud #valgekaart #eok #terveeestieest и отметь в Instagram @olympiafann или в Facebook „Olen Olümpiafänn“, a при желании напиши медикам своё персональное послание!
В кампании #aitähmeedikud участвуют многие спортсмены Эстонии, в том числе призёр чемпионата мира копьеметатель Магнус Карт, двухкратные чемпионы мира по фехтованию Юлия Беляева и Николай Новосёлов, призёр чемпионата мира по борьбе Эпп Мяэ, чемпионы мира в авторалли Мартин Ярвеоя, капитан сборной по волейболу Герт Тообаль, участник молодёжной серии F1 Юри Випс. Из уже закончивших карьеру спортсменов медиков приветствуют олимпийские чемпионы дискобол Герд Кантер и прыгун Яак Уудмяэ, призёры олимпиады - яхтсмены Тыну и Тоомас Тынистэ, метатель молота Юри Тамм, двоеборец Аллар Леванди, а также легенды эстонского футбола Мартин Рейм и Март Поом.
День 6 апреля начал отмечаться по инициативе Международного олимпийского комитета и ООН под названием «Международный день спорта на благо развития и мира». В Эстонии дату с 2017 года отмечают по инициативе ЭОК под названием «День белой карты». День посвящен способности спорта изменить общество к лучшему – спорт может объединить людей, способствует диалогу, пониманию и отзывчивости.