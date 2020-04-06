Израильская фирма купила у Eesti Energia право на постройку маслозавода по технологии Enefit

Соответствующей договор был заключен между дочерней фирмой эстонской госкомпании Enefit Outotec Technology (EOT) и израильским предприятием Rotem Energy Mineral Partnership (REM).

Согласно договору, в следующие три месяца эстонские специалисты составят для REM предварительный проект и проведут дополнительные исследования. Эстонские эксперты будут участвовать во всех этапах проекта, проводить проектные и инженерные работы, обеспечивать техническое сопровождение и прочие услуги.

Ранее Eesti Energia и REM договорились, что если израильская фирма примет решение построить завод, то на нем будет использоваться именно технология Enefit. Кроме того, Eesti Energia будет участвовать в проекте в качестве консультанта.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, технология Enefit на данный момент является наиболее эффективной и экологичной промышленной технологией производства сланцевого масла в мире. "Созданная эстонскими инженерами уникальная технология Enefit позволяет эффективно использовать весь добытый горючий сланец, перерабатывать в масло старые автомобильные покрышки, а в перспективе и пластиковые отходы", - сказал Вальс.

Технология Enefit позволяет использовать в производстве весь добытый сланец с минимальным расходом энергии, а образующийся в качестве побочного продукта сланцевый газ можно дополнительно использовать на электростанциях для производства электроэнергии. Благодаря этому технология Enefit позволяет извлекать из сланца более 80% содержащейся в нем энергии.

В Eesti Energia отметили, что речь идет о первой экспортной продаже технологии Enefit иностранной компании.

Запасы горючего сланца в Израиле исчисляются миллиардами тонн.