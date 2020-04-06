Люди начали уставать от темы коронавируса, что чревато непредвиденными последствиями

По его словам, у общества уже заметны признаки усталости от темы коронавируса, что может сделать поведение людей в борьбе с распространением беспечным: «В течение пары недель для поддержания контакта с родственниками нужно ограничиваться звонками, а не ходить в гости. И разовый визит может привести к распространению вируса. Только так мы сможем снизить распространение и начать возвращаться в привычному ритму жизни».

Еженедельное заказанное Госканцлелярией исследование показывает, что 97-99 процентов жителей Эстонии, по их оценке, хорошо в курсе того, что связано с коронавирусом. 79 процентов жителей, по их оценке, выполняют все введенные правила и инструкции, в то время как 25 процентов находятся вне дома также много, как и раньше. Если большинство выходят из дома по причине работы или других обязательств, то каждый седьмой, то есть 14 процентов, считает, что его поведение на ситуацию не повлияет, а семь процентов говорят, что им надоело сидеть дома – в их числе, прежде всего, 15-24-летние молодые люди. Такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье их самих и окружающих их людей. Правила поведения можно найти на сайте kriis.ee.