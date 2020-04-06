Люди начали уставать от темы коронавируса, что чревато непредвиденными последствиями
Государство запустило профилактическую кампанию для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса «Выходишь – разносишь вирус. Оставайся дома!», которой жителей Эстонии призывают препятствовать неумышленному распространению болезни, пишет Postimees.
«Следующие две недели будут иметь крайне важное значение в ограничении распространения коронавируса, и важно четко следовать введенным требованиям», - сказал директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер и добавил, что несмотря красивую весеннюю погоду в ближайшие недели мы должны сохранять повышенное чувство опасности и бдительность.
«Главным лозунгом просветительской кампании является призыв оставаться дома, поскольку сокращение близких контактов, как заверяют ученые, уже помогло ограничить распространение коронавируса. Творческое решение кампания построено на примерах того, как просто при несоблюдении требований своим повседневным поведением можно распространять вирус», - сказал Сеавер.
По его словам, у общества уже заметны признаки усталости от темы коронавируса, что может сделать поведение людей в борьбе с распространением беспечным: «В течение пары недель для поддержания контакта с родственниками нужно ограничиваться звонками, а не ходить в гости. И разовый визит может привести к распространению вируса. Только так мы сможем снизить распространение и начать возвращаться в привычному ритму жизни».
Направленная на ответственность кампания дает жителям три общих направления поведения для ограничения распространения вируса: оставайтесь дома, избегайте близкого контакта и придерживайтесь правил гигиены.
Еженедельное заказанное Госканцлелярией исследование показывает, что 97-99 процентов жителей Эстонии, по их оценке, хорошо в курсе того, что связано с коронавирусом. 79 процентов жителей, по их оценке, выполняют все введенные правила и инструкции, в то время как 25 процентов находятся вне дома также много, как и раньше. Если большинство выходят из дома по причине работы или других обязательств, то каждый седьмой, то есть 14 процентов, считает, что его поведение на ситуацию не повлияет, а семь процентов говорят, что им надоело сидеть дома – в их числе, прежде всего, 15-24-летние молодые люди. Такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье их самих и окружающих их людей. Правила поведения можно найти на сайте kriis.ee.
Социальную кампанию разработали агентства Kontuur Leo Burnet и MediaCom.