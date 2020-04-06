Вопрос читателя: что будет с отпускными, если основную часть зарплаты начнет компенсировать Касса страхования от безработицы?

Но сумма отпускных действительно уменьшится за счет сокращенной зарплаты. Это означает, что отпускные насчитываются за счет средней зарплаты работника, и если в этот период произошло сокращение зарплаты по 37 статье Закона о трудовом договоре, то неизбежно сократится и размер отпускных. Вторая часть третьей статьи постановления правительства номер 91 от 11.06.2009 «Условия и порядок выплаты средней зарплаты» делает исключение только в порядке сокращения, определяя, что при выплате компенсации при расторжении трудового договора по экономическим причинам или при подготовке к этому являющиеся основой для расчета средней дневной оплаты труда количество часов и зарплата сокращаются на то количество рабочих дней и оплату труда, с которого работнику сократили зарплату на основании 37 статьи Закона о трудовом договоре. Но это положение постановления не применяется при расчете и выплате отпускных.