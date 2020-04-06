Вопрос читателя: что будет с отпускными, если основную часть зарплаты начнет компенсировать Касса страхования от безработицы?

В Трудовую инспекцию обратился работник, который задал вопрос: «Работодатель сократил зарплату на основании 37 статьи Закона о трудовом договоре, и работник начнет получать компенсацию зарплаты от Кассы страхования от безработицы. Как в таком случае позже придется рассчитывать отпускные? Будет ли при начислении учтена та часть, которую компенсирует касса? Уменьшатся ли отпускные из-за этой сокращенной зарплаты?»
Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:
«Касса страхования от безработицы при выплате компенсации частично берет за себя обязанность работодателя по выплате заработной платы. Таким образом, выплаченные кассой суммы позже нужно учесть при начислении отпускных.
Но сумма отпускных действительно уменьшится за счет сокращенной зарплаты. Это означает, что отпускные насчитываются за счет средней зарплаты работника, и если в этот период произошло сокращение зарплаты по 37 статье Закона о трудовом договоре, то неизбежно сократится и размер отпускных. Вторая часть третьей статьи постановления правительства номер 91 от 11.06.2009 «Условия и порядок выплаты средней зарплаты» делает исключение только в порядке сокращения, определяя, что при выплате компенсации при расторжении трудового договора по экономическим причинам или при подготовке к этому являющиеся основой для расчета средней дневной оплаты труда количество часов и зарплата сокращаются на то количество рабочих дней и оплату труда, с которого работнику сократили зарплату на основании 37 статьи Закона о трудовом договоре. Но это положение постановления не применяется при расчете и выплате отпускных.
О начислении и выплате средней платы за труд можно прочесть на портале Tööelu».