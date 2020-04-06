Тот, кто поставил к русской версии обращения заголовок «Ношение маски в людных местах должно стать социальной нормой», сослужил Юри Ратасу плохую службу, ибо естественная человеческая реакция на это: «Я вам больше ничего не должен».

Нет, разумеется, как человек сознательный я давно изучила рекомендации ВОЗ, обнаружила, что до сих пор там рекомендовали носить маски только пациентам, медработникам и тем, кто ухаживает за больными (хотя говорят, что рекомендации будут изменены). Затем я, естественно, полезла искать маски в продаже, начиталась о том, что тряпки-марли, на самом деле, ни от чего не предохраняют, ужаснулась стоимости (из того, что попадалось на глаза, 28 евро за 10 штук было еще не худшим вариантом).

Я представила себе, сколько раз за час успею потрогать лицо, если на нем будет какая-то плохо сидящая ерунда, и поздравила себя с тем, что я не бородатый мужик и мне не надо часто выходить в свет. Но вот честно, в ситуации, когда зарплаты в частном секторе порезаны, а многие сидят без работы и перспектив, в то время как госсектор с сокращениями не торопится, очередное обременительное «это должно стать социальной нормой» - последнее, что я хочу слышать от премьер-министра.

Точно так же я не хочу слышать от депутатов парламента о том, что у нас свободный рынок, который отрегулирует все, в том числе цены на дезинфицирующие средства, маски, продукты и прочие необходимые вещи. Если в условиях чрезвычайного положения вы считаете оправданным увеличивать полномочия власти (о, разумеется, только временно), если все это время вы болтали о солидарности, социализме и защите слабых, разве это не подразумевает и особого, временного и исключительного, подхода к рынку? С какого момента вы стали защищать тех, кто, пользуясь подскочившим спросом, задрал цены?