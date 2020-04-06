Пн, 6.04.2020
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НХЛ может доиграть сезон в малонаселенной Северной Дакоте

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ФОТО: Gene J. Puskar/AP

Оставшиеся матчи регулярного сезона и плей-офф НХЛ могут быть сыграны в штате Северная Дакота, сообщает Р-Спорт.

Северная Дакота рассматривается как вариант для проведения оставшихся матчей НХЛ без зрителей. В данном штате очень низкая плотность населения. Матчи НХЛ может принять Ralph Engelstad Arena в городе Гранд-Форкс, на которой проходили чемпионат мира среди юниоров в 2005 году и чемпионат мира для игроков до 18 лет в 2016 году. Проблемой для проведения остатка сезона НХЛ в Северной Дакоте может стать вопрос с наличием отелей для размещения команд. Также неизвестно, готов ли сам штат принять матчи лиги.

НХЛ также рассматривает другие варианты для завершения сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

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