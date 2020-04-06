НХЛ может доиграть сезон в малонаселенной Северной Дакоте

Северная Дакота рассматривается как вариант для проведения оставшихся матчей НХЛ без зрителей. В данном штате очень низкая плотность населения. Матчи НХЛ может принять Ralph Engelstad Arena в городе Гранд-Форкс, на которой проходили чемпионат мира среди юниоров в 2005 году и чемпионат мира для игроков до 18 лет в 2016 году. Проблемой для проведения остатка сезона НХЛ в Северной Дакоте может стать вопрос с наличием отелей для размещения команд. Также неизвестно, готов ли сам штат принять матчи лиги.