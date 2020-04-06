Русский театр Эстонии покажет архивные детские спектакли.

Режиссер Мила Петрович (Людмила Манонина), как и великий драматург, к которому она обратилась, хочет поговорить со зрителями о любви. Любовь никогда и никому не приносилась в дар, в красивой праздничной коробочке с бантом — за нее необходимо бороться, ее нужно отстаивать, на ней нужно настаивать и оборонять ее от противников. Чтобы оставаться человеком в любом возрасте: от раннего детства до глубокой старости!