Из Эстонии в Латвию въехали 18 граждан Болгарии, у одного диагностирован COVID-19

Группа из 18 граждан Болгарии следовала транзитом из Финляндии через Эстонию и Латвию. Власти Литвы не позволили группе пересекать территорию своего государства. Поскольку у граждан Болгарии не имеется места жительства в Латвии, а опасность распространения вируса велика, Министерство здравоохранения Латвии определило их на карантин в общежитии для иностранцев в Баускском крае. Им не разрешается покидать территорию общежития, а безопасность и общественный порядок охраняет полиция.