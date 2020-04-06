Пн, 6.04.2020
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Из Эстонии в Латвию въехали 18 граждан Болгарии, у одного диагностирован COVID-19

Коронавирус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

У одного из прибывших из Эстонии в Латвию граждан Болгарии подтвержден коронавирус, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Латвии. 

Группа из 18 граждан Болгарии следовала транзитом из Финляндии через Эстонию и Латвию. Власти Литвы не позволили группе пересекать территорию своего государства. Поскольку у граждан Болгарии не имеется места жительства в Латвии, а опасность распространения вируса велика, Министерство здравоохранения Латвии определило их на карантин в общежитии для иностранцев в Баускском крае. Им не разрешается покидать территорию общежития, а безопасность и общественный порядок охраняет полиция.

Для семерых пограничников, проводивших иммиграционный контроль граждан Болгарии, установлен режим самоизоляции, сообщили агентству BNS в Государственной пограничной охране. Пограничникам сделаны анализы, которые оказались негативными.

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